【中央網路報】

主計處公布最新數據，因為出口及民間消費優於預期，去年第四季GDP成長率大幅上修至3.28%，同時推升106年GDP成長率上修至2.84%，創下三年新高。景氣逐漸增溫，企業徵才意願增加，上班族也勇於挑戰新的職場，目前在1111人力銀行網站上有超過46萬個工作機會數，面對即將到來的轉職潮，企業主在年後如何留才徵人，人資的偏好又有哪些？年後轉職潮? 46萬工作機會 民生服務 資訊科技人才流動率最高3成企業主憂農曆年後人才流失 累到爆! 百貨/零售年後人才出走根據1111人力銀行的調查發現，企業每年平均的人員流動率8.3%，其中有近3成企業主認為農曆年後是企業人才流失高峰期。進一步分析，以全年來看，人員流動率最高的產業分別是民生/服務業與資訊/科技業。因為民間消費持續成長，以餐飲業為例，105年營業收入總額達到4,394億元，創下歷年新高，連鎖餐飲集團持續展店、擴增品牌，創造大量職缺與轉職機會。資訊/科技業，近年來不乏有對岸廠商積極向台灣人才招手，從過去的LED、面板業，到現在台灣最有競爭力的半導體、IC設計產業都出現人才戰，對資訊/科技業的企業主形成挑戰，但單純從年後來看，人才流失最明顯的則是百貨/零售業。1111公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，年後轉職潮，從求職端和企業端來看是會出現時間落差的，據此次調查有3成企業主認為年後是人才流失高峰，主因為年後轉職是由求職者先啟動，搜尋工作機會，評估後決定轉職才會進一步出辭呈，反映在企業端，年後並不會立即開出職缺，再加上今年農曆春節時間較晚，企業端的職缺預估會在第一季末到第二季初才會發酵。特別是資訊/科技產業，以產業現況來說，年後還有獎金要結算，無論是轉職的人才或是企業職缺數，都要等到第二季才會達到高峰。至於百貨/零售業，人才流失的高峰落在農曆年後，主要是因為農曆年前正好是百貨/零售業的銷售高峰，在這段期間從業人員加班的頻率會大幅增加，不僅工時長，業績壓力也大，再加上闔家團圓的日子，休假卻不正常，都讓離職念頭達到臨界點，其次對企業主來說，農曆年前讓員工離職，會立刻出現人力缺口，企業主會盡全力將人才留到年後。國賓大飯店年後會正式啟動徵才計畫，針對旗下餐飲事業部分預計招收30位以上的服務同仁，甚至包含基層幹部到中階幹部，符合要求的優秀新血，服務生起新3萬5以上。國賓大飯店公關行銷中心協理黃國瑋表示，正職的人員都享有上市公司應有的福利，比較特別的福利包括：滿一年以上的同仁及享有持股信託獎勵金30%。除一般同仁年度健康檢查外，針對高階主管，有全身健康檢查服務。另外，法定投保外，亦有團體保險雙重保障。針對外縣市人員，男女生皆可申請宿舍，以台北國賓而言，月租金僅需要2000元。黃國瑋表示，餐飲業首重親切感、責任感、儀態呈現等等，會希望優秀新血對餐飲趨勢和餐飲業有興趣，有想法。建議應徵者找工作時先對應徵公司做功課，應該要讓公司感受到誠意， 應徵主管或儲備幹部應對自己的未來規劃應能陳述自己的職涯想法。企業留才三利器:加薪 高獎金 高年薪 為留才平均加薪2802元調查也發現為了留才，企業主最常採用的留才方式通通都跟薪資有關，最普遍的是加薪(30.5%)，其次是高獎金(15.9%)、高年薪(14.1%)，接下來才是升遷(12.2%)以及用完整升遷制度(11.5%)來留才，而會以加薪來留才的企業主，平均加薪2,802元，以主計處公布的1到11月經常性薪資39,899元來計算，等於加薪7%。交叉分析的結果也發現，百人以上企業對於加薪留才意願較高。其次企業主也坦言，年後徵才的主要原因是填補人力缺口(45.0%)，除此之外因應業務量大增(15.9%)、例行性徵才(10.9%)，也是企業主在年後開缺的主要原因。李大華表示，不想讓公司只是人才的搖籃，人才剛培育好就被挖角，在企業主眼中，加薪是留才的第一步，因為良好的薪資福利可以讓企業在人才市場上更具競爭力。而百人以上企業，因為公司規模大、升遷制度佳，留才的資源就更加完善，求職者在投遞履歷之前可以視個人職涯的規劃，做為參考。求職別踩雷! HR三怕:職場跳跳族/被資遣解雇/待業過久8%新人試用期沒過 能力不符/態度不佳/適應不良是主因你找工作!我發獎金! 照顧上班族1111人力銀行送千萬就職金調查發現，在求職過程中，人資最不偏好的求職者條件，其中跳槽頻率過高以超過7成的比例，成為人資最感冒的求職者條件，其次是曾經被資遣/解雇者(20.2%)，以及待業過久者(20.0%)，都是人資較不愛的類型。參考過往經驗，有將近7成的公司有試用期的制度，在有試用期的公司當中，新人被刷掉的比例超過8%，等於每12個人就有1人無法通過考核，主要的原因包括能力不符(54.0%)、工作態度不佳(20.9%)與不適應企業文化(20.5%)，另外也有超過2成是新人主動提離職(22.3%)。李大華表示，跳槽頻率過高的跳跳族，因為頻繁轉職，容易被人資視為忠誠度不高或抗壓性不足，其中又以社會新鮮人因為對職涯方向不確定，特別容易成為職場跳跳族，建議在面試前對於頻繁轉職要有合理的說法，展現長久任職的誠意。而為了鼓勵年輕人奮發向上快速找到理想的好工作，同時帶動企業回饋社會，照顧上班族，1111人力銀行率先提撥1千萬，獎勵年後最快找到工作的前1千名求職者，只要從2月16日起透過1111人力銀行投遞履歷，並在面試後得到錄取通知，正式到職後在1111「找工作送1萬」活動專區提出申請(https://www.1111.com.tw/1000w/index.asp)，穩定就業滿三個月，就能向1111人力銀行領取1萬元紅包，一方面協助企業主用人的穩定性，同時幫助轉職者度過求職前三個月的適應期，創造企業與求職者雙贏的職場環境。而曾經被資遣解雇以及待業過久，會讓企業人資擔心求職者曾經犯下重大錯誤，或是有能力不足的問題。建議求職者在轉換工作之前，一定要仔細思量，不要沒找到新的工作就貿然去職，讓職業生涯中斷，如果待業時間過長，也要把握待業期間充實自己，例如考取證照，不要讓自己跟產業脫節，同時讓面試者感受到待業是為了適合的工作在做準備。談薪水!加薪7.7%接受度最高 換產業?人資鍾愛安全牌企業搶人才狂打高薪牌 高年薪/高獎金/好福利是徵才特效藥而轉職者最關心的薪資行情，超過5成的人資主管會參考求職者的前一份工作待遇來給薪，在求職者要求的待遇部分，平均比前一份工作高出7.7%最容易被採納，而人資主管偏愛的人才以從事相同產業相同職務(81.7%)最高，其次是從事相同產業不同職務(20.7%)，從事不同產業不同職務(5.9%)偏好度最低。在徵才的誘因上，參考過往經驗，企業會以祭出高年薪(25.4%)、祭出高獎金(23.4%)與優於勞基法的福利制度(17.1%)來吸引求職者。李大華分析，薪資大幅成長是轉職者跳槽的動力之一，但漫天開價反而會破壞轉職的機會，因為一般公司都有既有的敘薪制度，想要開高薪，求職者要先展現專業與績效，讓人信服。而相同產業相同職務的轉職者對人資來說可以快速評估求職者的能力，與薪資水準，相對受到人資偏愛，想要跨產業跨職務，因為能力無從預估，再加上產業文化的適應問題，在轉職門檻上會提高不少。而企業主搶人才，高年薪、高獎金滿足的是求職者「錢到位」的需求，如何讓求職者「心滿意」，近年來企業社會責任的觀念，也受到企業主的重視，優於勞基法的福利制度，包括休假、生育獎勵、彈性工時等福利，都能吸引優秀的轉職者投遞履歷。為了解企業年後留人徵才需求，1111人力銀行特設計「年後徵才徵的就是你 - 企業徵才偏好調查」，調查期間自2018年1月22日至2月2日，進行立意抽樣調查，有效樣本數820份。(本報訊)