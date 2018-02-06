素養教育與跨領域學習新結合 臺師大舉辦創意數學寫作競賽中央網路報 (2018-02-06 17:00)
根據2015年，國際教育成就調查委員會（IEA）的「國際數學與科學教育成就趨勢調查」（TIMSS），臺灣八年級學生平均成績排名全球第三，四年級學生也位居世界第四。雖然在數據上臺灣學生的數學表現佳，但同時調查數據也顯示，四年級和八年級學生對於數學的學習興趣卻相對低落，其中四年級學生對數學的興趣，在受測49個國家中排名倒數第二，我國學生對數學的熱情僅領先韓國而已。
為使臺灣學子可以真正認識數學的多元面向，臺師大電機系賴以威助理教授長期推動數學寫作，更在今年舉辦專屬國高中生的「2018數感盃-青少年數學寫作競賽」，競賽種類分別為新詩、散文以及專題報導三組，與國文、歷史、公民等跨科結合。期待學生們可以在寒假時間，從生活中發掘許多以往從未注意到的數學元素，並結合新詩、散文及專題報導等不同的創作形式，活用數學。
為鼓勵學生可以踴躍參賽，凡參賽作品符合競賽規定，參賽者即可獲得由臺師大電機系所頒發之參賽證明乙份。競賽總獎金超過新臺幣50萬元，獲獎者可在今年暑假由教授帶隊前往日本，一起參訪數學體驗館、供奉算額的神社，感受和算文化。
賴以威助理教授曾運用數學來分析歷史故事，他說，歷史故事裡處處是數學題目，以「關雲長單挑回來後酒還是溫的不科學？數學驗證給大家看」為例，翻開《三國演義》第25回到第27回，短短三回內，關羽秒殺8名武將，但用「牛頓冷卻定律」來分析酒溫隨著時間變化，只要找出酒、酒杯、當天室溫、距離、時間等參數，就能解答，他們分析推算：假如盟軍主寨設在戰場最前線，曹操用漆器酒杯倒了45度的黃酒給關羽，則的確有可能，關羽提著華雄頭回來後，依然能喝到比體溫還高的溫酒。（原文：http://okapi.books.com.tw/article/9551）。
賴以威是臺灣師範大學電機系教授，也身兼是數學作家、譯者，他認為數學不只是助眠跟考試工具，而是一種精準描述的語言。理解數學，就能用另一種更理性與特殊的角度來理解世界。著書有《超展開數學教室》《葉丙成的機率驚艷》《再見，爸爸》，曾獲時報文學獎（書簡組），菠羅科學獎（數學）。
賴以威助理教授表示：「大家覺得數學課很無聊，那是因為『反覆練習』基本功的緣故，數學其實很有趣、很生活，可以和各種知識擦出不同火花。我希望數感盃成為一個舞臺，讓大家練習完數學基本功後，能在這邊盡情展現你的創意與成果。」
比賽辦法及競賽網址：http://numeracy.club/events/writingaward2018
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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