過年追劇首選！尋找回憶裡的「麒麟才子」小說《琅琊榜之風起長林》2/6搶先預購中央網路報 (2018-02-06 17:03)
小說《琅琊榜之風起長林》由《琅琊榜》原著作者海宴撰寫，全書共六冊。《琅琊榜》故事最後，靖王蕭景琰為了慰藉麒麟才子梅長蘇與林殊，編制了「長林軍」軍隊，續篇《琅琊榜之風起長林》則描述拜師梅長蘇的祈王遺腹子蕭庭生與其後代的故事。山中的琅琊閣依舊在，金陵城則颳起了新的風，蕭庭生成了老王爺，與擔憂長林王府功高震主的朝中官吏對立，故事就從危及蕭庭生世子性命的北境戰事開始說起，看智勇雙全的世子蕭平章如何沉穩謀略，與受琅琊閣訓練的鬼才二公子蕭平旌一起，懲惡揚善、掀起一卷風雲。《琅琊榜之風起長林》裡不僅可以看到熟悉的場景與設定，讓人心繫的《琅琊榜》要角們也會以各種形式穿插在劇情裡，滿滿「回憶殺」的橋段讓人止不住思念！
《琅琊榜》小說熱銷兩岸、攻佔各大排行榜，被稱為東方版《冰與火之歌》、《基督山恩仇錄》，改編戲劇引領全亞洲追劇風潮，並榮獲最佳導演、年度人物、最佳男演員、男配角、實力演員、優秀電視劇等七十九項大獎堪稱「年度劇王」，一舉將胡歌、王凱、吳磊等眾主演推上人氣高峰，是近幾年最成功的影視作品之一！
▍《琅琊榜之風起長林》
作者：海宴
開數：25開／定價：300元／預購：2月6日／上市：2月13日
首刷贈品：「風琴摺小冊」一本
故事介紹
「靖王」蕭景琰創立「長林軍」後約五十年 ──
大梁長林王育有二子，二公子蕭平旌活潑跳脫，與沉穩的世子兄長平章手足情深。平旌長住琅琊山上，師從老閣主藺晨學藝，平章則統領大梁最強防線長林軍駐紮北境。
大渝突然入侵，蕭平章率軍力抗，但補給卻遲遲不到。蕭平旌收到軍需補給船沉沒的消息，立即下山趕赴甘州前線，卻只見到硝煙滿地，大哥當胸中了兩箭，昏迷不醒。
老王爺蕭庭生當即商請濟風堂老堂主出手為長子醫治，但老大夫決定讓心細手穩的弟子林奚執行。蕭平旌立刻抗議，兄長命懸一線，開胸拔箭一事怎能兒戲到由一少女主理？話聲未落，已噹噹兩聲，箭頭被剜出擲於盤中！林奚妙手極快，蕭平旌不由微感尷尬，但兄長生命既已無虞，接下來的，便是揪出幕後黑手……
誰以天下蒼生做注，賭山河換新？長風已起，雪覆金陵，不到最後關頭，忠奸難定！
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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