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新北市消保官會同市府主管機關工務局及捷運局人員赴轄區內火車站及捷運站場所檢查手扶梯情形。〈記者葉大方攝〉 新北巿政府法制局消保官為確保民眾春節返鄉行的安全，抽查轄區內火車站及捷運站等九處場所，合格場所共八處，但是，鶯歌火車站內電梯則有機坑積水且無點檢燈、電梯內緊急照明燈故障並有鋼索生鏽等三項缺失。法制局長黃怡騰表示，調查的轄區內火車站及捷運站包括板橋、樹林及鶯歌等三個火車站，以及板橋、土城海山、新店七張、新莊輔大、中和南勢角及蘆洲徐匯中學等六個捷運車站電扶梯或電梯設備。以上檢查合格場所共八處，但是，鶯歌火車站內電梯則有機坑積水且無點檢燈、電梯內緊急照明燈故障並有鋼索生鏽等三項缺失。黃怡騰指出，此次針對大眾運輸場所電扶梯，主要有檢查有五大重點：在機械室方面為煞車器，在上下部乘場方面為梳子板、扶手及緊急停止開關，在中間部方面為護裙板夾物保護裝置，在安全設施方面為扶手帶轉入口夾物保護裝置等設備，以及每月設備維護保養紀錄等；而電梯的檢查項目眾多，主要針對緊急狀況發生時，必要照明與呼叫救援裝置、設備上下運行異常時安全裝置等進行現場測試。他說，抽查火車站及捷運車站電扶梯所發現缺失，部分項目已令管理單位現場立即改善；未能立即改善的缺失，市府工務局已命管理單位限期改善中，並要求確實遵守「建築法」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」等相關規定實施設備安全管理暨維護保養，保障民眾使用安全。黃怡騰提醒民眾，農曆春節將有大量民眾進出火車及捷運站等交通樞紐，在搭乘電扶梯或電梯時，應遵守動線秩序及現場人員引導；另外，因民眾已經養成搭乘電扶梯時「站右側」的習慣，而電扶梯設備如果長期站單側，將會導致踏階輪子與鍊條受力不平均，加劇耗損，因此基於安全考量，民眾應盡量「站穩、站好、站滿」，不要在搭乘手扶梯時快速行走。若搭乘電扶梯時手提有衣物或身著裙襬、或拖鞋或橡膠鞋等，也應避免垂落或碰觸到踏階邊緣，小朋友也勿在電扶梯上跳動玩耍，避免造成公安意外，而可迎接歡樂平安的農曆新年。〈記者葉大方報導〉