新北抽查車站電扶梯 鶯歌站有缺失中央網路報 (2018-02-06 17:17)
法制局長黃怡騰表示，調查的轄區內火車站及捷運站包括板橋、樹林及鶯歌等三個火車站，以及板橋、土城海山、新店七張、新莊輔大、中和南勢角及蘆洲徐匯中學等六個捷運車站電扶梯或電梯設備。
以上檢查合格場所共八處，但是，鶯歌火車站內電梯則有機坑積水且無點檢燈、電梯內緊急照明燈故障並有鋼索生鏽等三項缺失。
黃怡騰指出，此次針對大眾運輸場所電扶梯，主要有檢查有五大重點：在機械室方面為煞車器，在上下部乘場方面為梳子板、扶手及緊急停止開關，在中間部方面為護裙板夾物保護裝置，在安全設施方面為扶手帶轉入口夾物保護裝置等設備，以及每月設備維護保養紀錄等；而電梯的檢查項目眾多，主要針對緊急狀況發生時，必要照明與呼叫救援裝置、設備上下運行異常時安全裝置等進行現場測試。
他說，抽查火車站及捷運車站電扶梯所發現缺失，部分項目已令管理單位現場立即改善；未能立即改善的缺失，市府工務局已命管理單位限期改善中，並要求確實遵守「建築法」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」等相關規定實施設備安全管理暨維護保養，保障民眾使用安全。
黃怡騰提醒民眾，農曆春節將有大量民眾進出火車及捷運站等交通樞紐，在搭乘電扶梯或電梯時，應遵守動線秩序及現場人員引導；另外，因民眾已經養成搭乘電扶梯時「站右側」的習慣，而電扶梯設備如果長期站單側，將會導致踏階輪子與鍊條受力不平均，加劇耗損，因此基於安全考量，民眾應盡量「站穩、站好、站滿」，不要在搭乘手扶梯時快速行走。
若搭乘電扶梯時手提有衣物或身著裙襬、或拖鞋或橡膠鞋等，也應避免垂落或碰觸到踏階邊緣，小朋友也勿在電扶梯上跳動玩耍，避免造成公安意外，而可迎接歡樂平安的農曆新年。
〈記者葉大方報導〉
【中央網路報】
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