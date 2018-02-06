【中央網路報】

(左1)台灣微軟總經理 孫基康(右1)活動通亞太區總經理 黃柏翰Facepass人臉辨識通關Facepass展示畫面 全球首創最AI的尾牙！台灣微軟年終尾牙盛會將於2月7日在喜來登飯店正式登場，呼應今年主題「我是未來，銀河派對」台灣微軟與Accupass活動通平台技術整合「Facepass人臉辨識」進行企業全體人員的辨識入場，藉由AI技術優化活動入場流程效率，結合微軟Azure認知服務，微軟同仁在活動前僅需提供三張不同角度的近照，入場時便能透過Surface的攝影鏡頭讀取臉部資訊，同時在螢幕上出現員工的姓名、攜伴與用餐資訊，精準確認身份，不需準備任何報名資料，即可「刷臉入場」，尾牙不只拚獎金還拚科技未來感！Facepass人臉辨識可增添企業尾牙的豐富度與話題性，尾牙進行抽獎活動時，還可以同步在活動主螢幕上播放中獎人照片，讓線上線下即時互動，增添現場氣氛。活動通亞太區總經理 黃柏翰表示：「Facepass平台整合了人臉辨識系統與大數據資料庫，日後大型活動可以將參與者分流，並設置VIP快速通關，提升VIP的尊貴體驗服務，也讓大量擁擠的入場隊伍更快速而順暢。Facepass還可以擷取參與者的容貌特點與比例，有效防止他人假冒的情況發生。」2018年瞄準台灣大型展會、企業尾牙、廣告服務…等，透過台灣微軟人工智慧技術與亞太最大活動平台Accupass活動通結盟合作，預計創造上百個市場服務應用。2018年被稱為人工智慧起飛之年，IDC預測到2020年，全球的人工智慧造成的收入將超過460億美元。台灣微軟總經理 孫基康表示：「很開心此次與Accupass活動通攜手將AI技術應用在微軟內部大型活動，這也是微軟首次將人臉辨識API技術與尾牙派對結合。透過這次活動，結合了活動通的Facepass刷臉功能及微軟Surface Pro二合一筆電，員工入場報到即可在螢幕上看到自己的名字，希望藉此可以讓更多人知道AI如何被應用在各種情境中，AI並非大眾想像的距離那般遙遠，AI應用可能隨時都存在我們的生活中；期望能將微軟AI應用的案例分享企業，也歡迎更多企業一起來體驗。」微軟人臉識別 API的服務說明：https://azure.microsoft.com/zh-tw/services/cognitive-services/face/。(蘇松濤報導)