尾牙也瘋AI！台灣微軟攜手Accupass推刷臉入場中央網路報 (2018-02-06 17:17)
Facepass人臉辨識可增添企業尾牙的豐富度與話題性，尾牙進行抽獎活動時，還可以同步在活動主螢幕上播放中獎人照片，讓線上線下即時互動，增添現場氣氛。活動通亞太區總經理 黃柏翰表示：「Facepass平台整合了人臉辨識系統與大數據資料庫，日後大型活動可以將參與者分流，並設置VIP快速通關，提升VIP的尊貴體驗服務，也讓大量擁擠的入場隊伍更快速而順暢。Facepass還可以擷取參與者的容貌特點與比例，有效防止他人假冒的情況發生。」2018年瞄準台灣大型展會、企業尾牙、廣告服務…等，透過台灣微軟人工智慧技術與亞太最大活動平台Accupass活動通結盟合作，預計創造上百個市場服務應用。
2018年被稱為人工智慧起飛之年，IDC預測到2020年，全球的人工智慧造成的收入將超過460億美元。台灣微軟總經理 孫基康表示：「很開心此次與Accupass活動通攜手將AI技術應用在微軟內部大型活動，這也是微軟首次將人臉辨識API技術與尾牙派對結合。透過這次活動，結合了活動通的Facepass刷臉功能及微軟Surface Pro二合一筆電，員工入場報到即可在螢幕上看到自己的名字，希望藉此可以讓更多人知道AI如何被應用在各種情境中，AI並非大眾想像的距離那般遙遠，AI應用可能隨時都存在我們的生活中；期望能將微軟AI應用的案例分享企業，也歡迎更多企業一起來體驗。」
微軟人臉識別 API的服務說明：
https://azure.microsoft.com/zh-tw/services/cognitive-services/face/。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
天然 翡翠 墜子．Hello Kitty 鋼飾墜子．八心八箭 墜子．金飾 黃金墜子．絕美天然珍珠墜子．幸運草 金飾 黃金墜子．紫羅蘭 墜子．天然珍珠墜子．珍珠墜子．凱蒂貓 銀飾 墜子．銀飾墜子．黃金 墜子．鑽石墜子．黑瑪瑙 墜子．貓眼石 墜子．黃金墜子．鋼飾墜子．翠玉墜子．鋯石墜子．墜子．Hello Kitty 銀飾墜子．凱蒂貓 墜子．瑪瑙墜子
遲到怕老闆罵人？她用這招騙老闆爽拿全勤獎金【NOWnews今日新聞】
2018第21屆泰國國際發明展成績公告【中央網路報】
正妹「爆乳灌籃」秀深溝 網驚呼：想陷進去【NOWnews今日新聞】
過年就是要吃好吃滿！四大超商年菜爭奪戰【網路溫度計】
「高峰斷食」燃脂助減重！吃酪梨的4個意外好處【華人健康網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》