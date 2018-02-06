派出所提供平安袋 新北春節服務不打烊中央網路報 (2018-02-06 17:17)
新北市副市長侯友宜今天下午偕同社會局長張錦麗、警察局長胡木源、民政局主秘陳怡君等跨局處首長舉行全國首創的「春節不打烊貼心服務」記者會，指出該創舉包含街友關懷、暖心外套、馬上關懷及急難救助等服務，要讓民眾在狗年「旺福過好年」。
他說，去年春節假期長達6天，於市府及各派出所備有1,800份平安袋並且全數發放完畢，另員警協助民眾緊急採買民生物資，如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等共34件，貼心的服務，贏得民眾好評。
今年春節，社會局再度準備好1,800份平安袋物資，聯合民政局的宮廟熱食服務，以及警察局全市各派出所駐點，提供各項服務，各派出所就像土地公，警察有如守護神，民眾如有任何緊急需求，都可以立即提供服務。而各宮廟，不只保平安，也能提供有需求民眾的熱食服務。
社會局長張錦麗表示，春節不打烊貼心服務，其中「新希望關懷中心」設在市府2樓，在年假期間每日8時至18時仍有專人值班服務，協助遭遇急難事件的弱勢民眾，能及時獲得資源，設籍外縣市的弱勢民眾如要返鄉缺乏車資，亦可向中心或就近向各地派出所申請，讓民眾得以順利返鄉過年。
她指出，另外在春節期間，街友需安置或保護者、急難救助及馬上關懷，亦可撥打1957服務專線，另獅子會300B2區總監湯富龍捐贈暖心外套，提供新北市境內弱勢民眾，如春節期間弱勢民眾有需求，可至市府2樓新希望關懷中心（8時至18時）領取，期使弱勢民眾均能平安過好年。
警察局長胡木源表示，平安袋物資包均已分散到各派出所，另有預支現金備用，16個分局159個派出所值班警員，民眾如有急需，可到派出所提領，員警在巡邏時如發現有需要者，也會主動給予協助。
民政局主任秘書陳怡君說，於春節期間全市共計有90座宮廟、寺院，從除夕夜到農曆正月16日，均分別有供應平安餐及熱食，詳細資訊會公布在市府網站。
侯友宜並頒贈感謝牌給贊助平安袋的慈善團體，包含財團法人瑞三礦業公司社會福利基金會、土城修圓慈善會、正方天恩宮管委會等。〈記者葉大方報導〉
【中央網路報】
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