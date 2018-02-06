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新北替代役「旺年天團」在中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動，陪伴百位長者過寒冬，適逢公益巡演第一百場，格外具有意義。〈記者葉大方攝〉 成立近四年致力在地公益的新北替代役「旺年天團」，今日十七名團員前往中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動，陪伴百位長者過寒冬，適逢公益巡演第一百場，格外具有意義。民政局兵役勤管科長賴小萍表示，自一0三年四月新北市替代役「旺年天團｣成軍，至今從一萬三千人中以不到一成錄取率，海選出八十六位歌唱、舞蹈、魔術、運動、藝術及醫療等不同專才的替代役男，積極在新北市各區老人共餐巡迴演出。她說，天團成員各個身懷絕技，如現任Keyboard手林志遠服役前就在電視台擔任節目音效，擁有深厚音樂底子的他，在天團有「人肉伴唱機」封號，只要知道的歌曲都可現場即興伴奏；退役團長陳政廣從小苦練扯鈴技藝，還上過中國達人秀春晚特別場表演，就連藝人修杰楷在服役期間都曾是天團一員。賴小萍表示，旺年天團自成軍以來即受到熱烈歡迎，各政府機關及民間邀請不斷，每月平均參與二至三場公益活動，至今屆滿百場，役男不僅將所學回饋於社會，也充實了服役價值及使命感。為讓更多熱血役男參與，天團成員將開放跨役別的替代役專長人才招募，歡迎更多有才華、學有專精的替代役男投入公益服務。活動中團員蔣學承加碼獻上苦練已久的B-BOX，帶來金狗年應景的狗聲口技新春報喜，逗得老人家歡笑聲不斷；他說，將於二月份退役，這也是自己在天團中的倒數演出，能遇上天團公益百場感覺特別有意義。〈記者葉大方報導〉