上波寒害救助申請2/15截止 台南農業局：假日可受理申報台灣好新聞報 (2018-02-06 14:48)
記者黃芳祿／台南報導
農業局漁業科今天轉告，元月初低溫寒流重創，農委會已公告核定台南市七股區、北門區、將軍區和安南區等4區，為辦理文蛤混養虱目魚和專養虱目魚低溫農業天然災害現金救助和低利貸款地區。受理期限從2月5日起至2月15日止，假日各區公所照常受理救助申請。
農委會派員踏勘後訂出上一波寒害救助項目，文蛤混養虱目魚每公頃9千元；專養虱目魚為每公頃是11萬5千元。
農業天然災害低利貸款項目，養殖文蛤混養虱目魚，額度最高每公頃40萬元，期限最長5年，本金寬緩期限最長2年。專養虱目魚額度最高每公頃200萬元，期限最長5年，本金寬緩期限最長2年。貸款利率為年息1.04%。
農業局漁業科提醒，這次救助對象須符合農業天然災害救助辦法第5條規定漁民，指有養殖登記證、水權及放養量申報等三項證件，救助項目災損達2成以上，長期漁產品於同曆年，救助以一次為限。受理期限為2月5日起至2月15日止，假日公所照常受理農業天然災害救助申請。
農業局漁業科聯絡人呂連棋籲請養殖漁民，應於受理期限內儘速向區公所提出申請，避免漁民現金救助及低利貸款權益受損。
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