記者王郁淳／台北報導

以結合運動健身發起的公益活動，DLC的創辦人Eddy Chai在1994年推動募款路跑，帶動5萬多人捐款助跑，共募得1300多萬，捐贈給17個公益團體；1999年921震災，號召夥伴有力出力，協助認養災後兒童，金額達5700多萬。一路堅持這份愛心與支持的力量，至2017年愛無限第9週年，DLC秉持初衷，落實企業帶頭感恩，愛心暖溢社會的精神！

已連續9年由DLC發起的捐贈物資做公益活動，這一路走來，公益的路、回饋的心，從不間斷。鑽石生活創辦人Eddy Chai表示，透過會員的公益募捐和推廣已經成功募集超過35,724組生活用品幫助需要的弱勢家庭，第9週年的愛無限物資募集活動，共募集到了1,868套物資，由愛無限愛心志工親手將募集到的物資捐贈給中華基督教救助協會，而協會也將在農曆年前分送至全台灣各地的弱勢家庭及需要幫助的朋友手中。

1919食物銀行的副秘書長鄭夙珺更是表示，欣逢DLC愛無限九周年，在「關懷999，愛心久久久」的口號下，各地直銷商捐出一份999元產品，DLC又再捐出一份1,356元的產品，讓一份心倍增為二份愛的力量，這充分彰顯了DLC的核心精神－「愛」!

在2018年的剛開始，Eddy Chai也跟台灣的朋友與夥伴們透過作公益的方式讓更多弱勢家庭和個人在生活上可以得到最直接的幫助，有一個美好的開始。就像DLC創辦人Eddy所說的：「DLC能做的有限，但我們會繼續努力，也希望社會大眾有錢出錢，有物資捐物資，一起投資1919食物銀行。讓飢餓的人得著飽足，需要救助的得著安慰！」，鄭夙珺表示，盡管中華基督教救助協會能做的也有限，但有DLC與所有直銷商的支持，我們就能讓全台飢餓的人得著飽足，需要救助的人得著安慰，因「Love Change Everything」!