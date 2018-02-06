記者林重鎣／台中報導

台中22歲林同學熱愛打籃球，但近來寒流來襲， 林同學下場前沒做好暖身，當跳投落地的那一剎那，只聽見右膝蓋「 啪」一聲，接著跪在地上痛到站不起來， 經就醫接受核磁共振檢查後，發現前十字韌帶竟完全斷裂， 所幸透過「前十字韌帶重建手術」後，保住運動生涯， 不過需經休養一年，才能再度返回球場。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師慕德翰表示， 林同學到診時膝蓋極為腫脹，伴隨劇烈疼痛，且膝關節進行彎曲、 伸直的動作時十分困難，經詢問才知道原來他打籃球跳起著地不當， 造成前十字韌帶損傷，透過關節抽吸，發現許多血水被抽出， 再透過核磁共振檢查，確診為前十字韌帶完全斷裂。

慕德翰介紹，前十字韌帶負責維持膝關節的穩定度， 一旦因劇烈外力撞擊下造成斷裂，則患者連上下坡或爬樓梯時， 都會感到無力，因關節內韌帶血液供應不佳， 很難透過修補恢復韌帶原有的張力， 此時可透過關節鏡韌帶重建方法，施行「十字韌帶重建手術」， 藉由取同側自體肌腱進行重建，提高重建後的穩定度， 也可兼顧不同角度的彎曲和旋轉，讓患者提早恢復正常活動。

慕德翰指出，「前十字韌帶重建手術」並不會在受傷當下進行， 因太早進行手術反而會提高關節內纖維化， 使術後膝關節活動角度變差，所以會等關節發炎消散、 關節漸恢復正常活動角度後再開刀，而林同學因年輕力盛， 且患處合併半月板損傷，需執行「前十字韌帶重建手術」， 及半月板部份切除，才能讓他回復原有的活動力。

慕德翰提醒，運動前應做足暖身，平時應加強腿部肌肉力量， 穿戴合適的鞋子和護具，可以大幅減少運動傷害的發聲，若是接受「 前十字韌帶重建手術」的民眾，術後應積極進行復健， 才能避免肌肉萎縮，且術後使用膝蓋應循序漸進，可慢慢透過跑步、 騎腳踏車、游泳等運動恢復行動力，約1年後再進行競爭性運動， 才能長保膝蓋健康。