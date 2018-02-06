（中央社巴黎5日綜合外電報導）餐飲界標竿年度 「米其林指南」（Michelin Red Guide）今天出版，法國3星餐廳達28間，創下歷史新高。



美聯社報導，今天在頒獎典禮後，法國總理菲力普（Edouard Philippe）親蒞在塞納音樂廳（Seine Musicale）舉辦的活動，更加強調這本「餐飲聖經」對法國國家認同的重要性。



榮登3星俱樂部的兩家新餐廳皆在法國南部，分別是位於卡斯特雷酒店（Castellet）的克里斯多夫．巴齊耶（Christophe Bacquie）餐廳，以及名廚維拉（Marc Veyrat）開設的餐廳小木屋（La Maison des Bois）。



法新社報導，名廚維拉9年前因發生嚴重滑雪意外，烹調生涯暫歇，3年前小木屋又慘遭祝融，如今67歲的維拉再拾往日榮耀。



另一家新的3星餐廳克里斯多夫．巴齊耶與主廚同名，以魚料理著稱，是首度獲評3星。



法國28間米其林3星餐廳中，只有一間由女性掌廚，這名女主廚皮克（Anne-Sophie Pic）今天擔當典禮主持人。



此外，今年登上指南的在法日籍主廚又多兩人，皆獲2星評鑑，分別是位於里昂的主廚同名餐廳鷹野孝雄（Takao Takano），以及主廚濱野雅文（Masafumi Hamano）在法國東部的餐廳2月14日（Au 14 Fevrier）。另有3名日籍主廚首獲1星評鑑，其中有兩家餐廳在巴黎。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070206