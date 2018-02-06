營造友善環境 教部僑委會辦僑生座談中央社 (2018-02-06 16:42)
（中央社記者程啟峰高雄6日電）教育部國教署長邱乾國及僑委會主秘張良民今天聯袂南下出席106學年度高級中等學校僑生建教專班高雄場座談會，聽取他們心聲及建言，期盼為僑生營造更友善學習環境及輔導機制。
這場座談會在中山工商舉行，共有中山工商、協志工商、萬能工商、六信高中、華德工家、高苑工商、三信家商、樹德家商8所南部學校140多名僑生代表參加。
邱乾國與張良民、高市教育局及建教合作專家學者直接與僑生面談並聽取意見，會中僑生暢所欲言。
邱乾國表示，繼台北場後，今天高雄場與會僑生也是發言踴躍，將彙整他們意見，提出改善方案，如僑生宿舍狀況、熱水供應是否充足、廚房設備提供更良善伙食等，希望僑生在台灣也能像在家一樣。
他說，全台中等學校僑生建教班目前有12校約2100百名僑生，科別包括餐飲管理科、資訊科、電子科、美容科、汽車科、電子商務科。
張良民指出，60年來僑委會持續延攬海外僑生台灣就讀，來自世界各地培養出的眾多留台校友，大多遍布東南亞，這些留台校友畢業返鄉在當地儼然成為促進與台灣關係的力量，培養這些留台僑生也可挹注台灣人才的不足，還能促進台灣與東南亞國家交流，一舉兩得。
中山工商於民國85年起首創高職僑生建教專班，校長林昭億說，來校僑生國籍分別來自越南、印尼、緬甸、馬來西亞、泰國及菲律賓，國教署在會前已廣泛蒐集僑生與學校對於推動僑生建教專班的建議，並透過座談會聆聽僑生對於就學修業年限、生活適應、語言學習、文化融合等方面的期許與建議，作為未來制定相關政策及輔導機制的參考。（編輯：吳協昌）1070206
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