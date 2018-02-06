由國家圖書館館藏的國寶「金剛般若波羅蜜經」，自元代流傳至今超過600年，是人類史上首部雙色套印經集。為讓經典可以被更多人傳誦，國圖特別與聯經出版社合作，讓這本經典復刻再現。



「金剛般若波羅蜜經」簡稱「金剛經」，與「心經」並列最著名的佛學經典，通篇探求「緣起性空」的智慧。

國家圖書館館藏的「金剛經」，是元代至正元年，亦即1341年所印，流傳至今超過600年，全經共一卷一冊，經文朱印、注文墨印，為現存最早的朱墨雙色木刻套印本書籍，比起歐洲第一部帶色印書的德國「梅因茲聖經詩篇」，早了一百多年。國圖館長曾淑賢說：『(原音)國圖收藏的這一本「金剛般若波羅蜜經，是元代第一本，就是人類印刷史上第一本雙色套印，也就是朱墨雙色套印的金剛經，所以有它在印刷史上的獨特價值，那也高興這一次國圖跟聯經合作出版。』

聯經出版社發行人林載爵表示，復刻版「金剛經」出版兩種開本，分別為原開本裝幀與小開本，重現國寶善本的質感，也讓民眾有機會再次欣賞前人書寫藝術之美。

而除了「金剛經」之外，聯經出版社下半年也將再度和國圖合作，將國圖另一部國寶「敦煌寫經」復刻重現國人面前。