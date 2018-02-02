新型區塊鏈遊戲《CryptoKitties》上線短短兩個月時間便席捲全球多行業領域，其顛覆性的技術革新及背後可能帶來產業變革令人興奮，但政策的不明朗及技術的不成熟讓這片藍海同樣風險顯著，許多企業都面臨著入不入局的艱難抉擇。據了解繼迅雷《玩客猴》藍港《加密狗》網易《招財貓》之後，成都遊戲公司動魚數碼也傳出布局區塊鏈遊戲、即將推出首款區塊鏈遊戲《黃金史萊姆》（GoldenSlime）的消息。

據溝通了解，動魚數碼已與知名公有鏈平台Achain建立合作，在動魚區塊鏈遊戲規劃中，目前已確定的開發項目類型有寵物養成、農場、模擬城市三種，就目前市面上已曝光的區塊鏈遊戲來說類型基本都是單一寵物養成類遊戲，農場和模擬城市類型遊戲的加入讓玩家在寵物養成遊戲外有更多的選擇。同時動魚也在積極尋求和知名IP合作的機會，目前已和好萊塢動畫及特效團隊Base FX建立合作，Base FX曾三度獲得艾美獎，導演Chris Appelhans的多部電影如《怪獸屋》《鬼媽媽》《公主與青蛙》《了不起的狐狸爸爸》均獲得奧斯卡提名。

區塊鏈技術的分散式數據記賬特性，從根本上解決了遊戲公平性和玩家虛擬財產安全問題，讓遊戲生態更加健康，具體表現為遊戲廠商將無法篡改和刪除用戶的遊戲數據，遊戲內經濟系統和現實關聯更緊密，廠商倒閉遊戲也不會關閉虛擬財產也不會消亡，玩家在遊戲中付出的金錢、時間、勞動、精力成本得到保護甚至產生增值。

目前養成遊戲被看做是最契合區塊鏈技術的類型，也是遊戲廠商入局的最快方式。動魚數碼研發的首款區塊鏈遊戲也是一款基於Achain公鏈開發的卡通風格的寵物養成類遊戲——《黃金史萊姆》（史萊姆是一種曾在眾多遊戲中出現過的明星虛構生物，具有可愛屬性）。玩家可以對史萊姆進行收集、培養、出售、出租和繁殖。史萊姆的繁殖由父母親基因及高級基因庫中基因共同決定，任意一隻史萊姆的基因都是獨一無二的。據悉《黃金史萊姆》有望在2018年一季度內面世。

區塊鏈概念目前雖然極具爭議性，但微軟、IBM、騰訊、阿里、網易等巨頭紛紛選擇跑步入局，「區塊鏈+遊戲」模式當前仍處於初期探索階段，從長遠來看，不管是區塊鏈技術本身，還是區塊鏈技術與遊戲領域的結合都還有更多新的可能性。作為科技企業及從業者，對於創新技術我們還是應該抱著大胆探索、渴望突破、多多嘗試的態度去對待。