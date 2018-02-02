新浪科技訊 日期:2月2日下午消息，富士康周五表示，計劃向人工智慧和工業互聯網的相關領域投資100億元新台幣（3.42億美元）。

富士康執行副總裁呂芳銘表示：「我們對於研發和技術投資絕對不會弱。我們希望在未來幾年裡，向人工智慧應用和相關的工業互聯網領域投資100億元新台幣。」

她同時表示：「我們已有一支人工智慧團隊，但這還不夠。我們需要更多人才。」

本周四，鴻海旗下富士康工業互聯網公司向上海股票交易所提交了上市申請。

此前還有報導稱，富士康將在北京、上海、南京和深圳等地建設與人工智慧有關的實驗室，進一步招募人才。（維金）