富士康宣布將向人工智慧和工業互聯網投資百億新台幣北京新浪網 (2018-02-02 17:05)
新浪科技訊 日期:2月2日下午消息，富士康周五表示，計劃向人工智慧和工業互聯網的相關領域投資100億元新台幣（3.42億美元）。
富士康執行副總裁呂芳銘表示：「我們對於研發和技術投資絕對不會弱。我們希望在未來幾年裡，向人工智慧應用和相關的工業互聯網領域投資100億元新台幣。」
她同時表示：「我們已有一支人工智慧團隊，但這還不夠。我們需要更多人才。」
本周四，鴻海旗下富士康工業互聯網公司向上海股票交易所提交了上市申請。
此前還有報導稱，富士康將在北京、上海、南京和深圳等地建設與人工智慧有關的實驗室，進一步招募人才。（維金）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
塗抹箭頭的毒藥或將有助開發男性口服避孕藥【北京新浪網】
「超級藍月月全食」 超3300萬人一起看新浪科技直播【北京新浪網】
《海賊王》漫畫893話：卡二和妹妹鬧掰，自殘對決路飛【北京新浪網】
《德軍總部2：新巨像》全新女特工DLC宣傳片展示【北京新浪網】
外掛竟然盯上了《旅行青蛙》！可刷21億三葉草【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》