來源：中國航天科技集團

2月2日15點51分，我國第一顆電磁監測試驗衛星「張衡一號」在酒泉衛星發射中心由長征二號丁運載火箭發射升空並成功入軌。

「張衡一號」是我國地震立體觀測體系第一個天基平台，也是我國地球物理場探測衛星計劃的首發星。「張衡一號」的成功發射使我國成為世界上少數擁有在軌運行高精度地球物理場探測衛星的國家之一。

張衡一號衛星由中國航天科技集團有限公司所屬航天東方紅衛星有限公司抓總研製。

張衡一號創造了我國衛星研製領域的多項首次，總體技術指標達到國際先進水平，部分技術指標達到國際領先水平。

張衡一號衛星每5天實現對地球同一地點的重訪，觀測區域可覆蓋地球南北緯65度內的區域，重點觀測區域覆蓋我國陸地全境和陸地周邊約1000千米區域以及全球兩個主要地震帶：地中海—喜馬拉地震帶和環太平洋地震帶。

執行本次發射任務的長征二號丁運載火箭由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製。

本次發射任務充分利用長征二號丁火箭發射能力，除張衡一號外，還分別搭載發射了來自烏拉圭、丹麥以及國內的6顆小衛星。

本次發射是長征系列運載火箭的第266次飛行。