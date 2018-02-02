？ ？日前，來自日本的網友セイバーコスプ分享了《LOL》納爾的性感Cos圖，巨乳美女版的Cos納爾還是第一次見，這位波霸coser的道具製作優良，如此性感的納爾是不是太誘人了？趕快來欣賞一下。

？ ？這名Coser是OJessciaNigri，攝影師是Martin Wong。