口碑也入局直播答題：考吃喝玩樂 每場獎金最高50萬北京新浪網 (2018-02-02 16:57)
新浪科技訊 2月2日下午消息，在視頻網站、購物、社交App等紛紛涉足直播答題后，阿里旗下本地生活服務平台口碑近日也宣布入局。口碑App在每天晚上18:30推出直播答題欄目「點食成金」，題目範圍只涉及吃喝玩樂相關的問題。
據悉，口碑的直播答題里，網友只要全部答對12道題，就可以瓜分獎金。每場的獎金池最低10萬元。而今天開始，口碑對每場答題獎金加碼：觀看人數每增加10萬，獎金額度也增加10萬，每場最高50萬。答對12道題，網友就能瓜分這50萬元。
口碑的答題中，所有的問題都圍繞吃喝玩樂展開。值得注意的是，口碑App的答題一場比賽可以用3張復活卡，也即是只要3張復活卡，答對前9題，就可以瓜分獎金。而瓜分到的獎金可以直接使用口碑App進行消費。(張俊)
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