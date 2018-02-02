育碧（Ubisoft）今日公佈了《彩虹六號：圍攻（Tom Clancy's Rainbow Six Siege）》第三年「開篇內容」：最新賽季「奇美拉行動」以及限時活動「爆發」的更多細節，包括兩位生化領域的專家幹員以及在多人對戰遊戲中，玩家們將首度合作對抗重大威脅的全新活動——「爆發」。

「奇美拉行動」與「爆發」活動將分別於2月19日、2月20日分別上線PC平台技術測試服（TTS）進行測試。而「奇美拉行動」與「爆發」活動正式登陸全平台的日期分別為3月6日和3月6日至4月3日。

一群名為Apex的外太空寄生生物正在襲擊新墨西哥州特魯斯康西昆西斯鎮，它們將大部分的當地居民都變成了可怕的怪物。絕境當前，彩虹小隊派出了目前分別隸屬於法國和俄羅斯反恐小組的精英幹員Lion和Finka，他們是最優秀的生化專家。同時Smoke, Ying, Buck, Kapkan, Ash, Doc, Tachanka, Glaz以及新晉幹員也將前往封鎖區。為了搗毀這些生物的源頭，一支由三名特勤幹員組成的特別小組出發了。

「爆發」活動將有兩種不同的難度可供選擇，分別是普通難度和「感染（Pandemic）」難度。這兩種不同難度都鼓勵玩家積極進行溝通與配合以對抗Apex以及潛伏在檢疫區中的不同怪物，而「感染（Pandemic）」難度下將加入更強大的敵人並且會開啟「友軍傷害」，想要完成這難以置信的挑戰，陣地意識和溝通將變得更為必要。此外，玩家需要巧妙地設置障礙物和防禦工事來防禦敵人的進攻，因為它們沖向目標的時候根本不介意挨上幾顆子彈。

「爆發」活動將有3個獨特的合作關卡，這些關卡均以合作體驗為基礎設計，整個地圖比一般的對抗地圖更大更開放。此外，關卡在設計上也會給玩家更清晰的進程感，同時也會保留《彩虹六號：圍攻》標誌性的特色，如可破壞元素，這將在形勢需要時為選擇路線和戰術創造機會。

《彩虹六號：圍攻》第三年第一賽季「奇美拉行動」以及「爆發」活動的更多信息將於2018年彩虹六號國際邀請賽（2018 Six Invitational）上公佈。

_________________________________________________________________

鄭蓬博，IGN中國的遊戲編輯。小眾遊戲愛好者，遺迹暖暖菜雞，認為能和朋友一起玩的都是好遊戲。