《火星求生（Surviving Mars）》是由《海島大亨（Tropico）》系列遊戲開發商Haemimont Games製作的生存類模擬經營遊戲。遊戲發行商Paradox Interactive公司在其昨天推出的新預告片中公佈，遊戲將於今年3月15日正式發售。

《火星求生》是一款科幻題材的城市建造遊戲，殖民火星的人類在這顆條件惡劣的星球上存活下來。玩家要考慮的因素很多，確定殖民地的選址，選擇資源和財政支持的空間，建造圓頂和基礎設施，研究新的技術，並使用無人機解鎖更多建造和擴張的方案。此外玩家還需要栽培食物，開採礦物等等。這一切都是為了讓定居的人們生存下來，而這一點在遊戲中並非易事。

Paradox和Haemimont公司還透露了《火星求生》中玩家可能會期待的的幾個細節和特色。《火星求生》將會為玩家提供超高清的視覺體驗，遊戲在Xbox One X和PS4 Pro主機上都將會支持4K解析度。而遊戲將會為PC端的玩家們提供mod製作工具，並會在遊戲發售時推出幾款由Paradox公司的社區內容作者們製作的mod，各位玩家敬請期待。