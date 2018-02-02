新浪科技訊 2月2日下午消息，今日Blued CEO耿樂宣布，Blued已完成D輪1億美元融資，由鼎暉投資（CDH）領投，UG資本跟投。

此前，Blued分別於2013年08月，獲上海中路資本300萬人民幣天使輪投資；

2014年02月，獲清流資本數千萬人民幣A輪融資；

2014年10月，獲順為資本、DCM總計3000萬美元B輪融資；

2016年04月，完成由Ventech China領投，香港新世界集團、BAI和DCM跟投，獲數億元C輪融資；

2016年07月，完成由嘉御資本領投，國宏嘉信資本跟投，獲數千萬美元C+輪融資；

2017年02月，C++輪數千萬人民幣融資，系新京報旗下平台尋找中國創客的戰略投資。

據Blued CEO耿樂透露，未來Blued將藉助新一輪資方的資源優勢，進一步致力於產品、服務的優化升級，逐漸發展成為集垂直社交、泛娛樂、健康教育於一體的多元化平台。

從社交跑道切入泛娛樂以及健康教育市場，對於Blued的發展，據耿樂介紹，Blued將會在三個方面進行戰略布局：

一、優化現有的社交體驗。直播為Blued引入新的社交和娛樂場景，驅動著用戶規模持續擴大。未來短視頻、AI圖片社交等功能將陸續推出。

二、進軍國際市場。藉助此輪資金將繼續向拉美、歐洲市場擴張，目前與各領域的相關公開展合作進一步搶佔國際市場。 去年12月，Blued還投資了美國同類型社交應用Hornet，通過資本進駐方式，已獲取拉美和北美地區的市場份額。

三、堅持做防艾公益。Blued與政府、社會組織、國際機構開展合作，推動公共衛生、愛滋病防控等領域的公益合作。

對此，耿樂表示在本輪融資之後，Blued將發揮互聯網公司的優勢，繼續探索積累科技應用於愛滋病防控的經驗，加大投入用於防艾公益事業。