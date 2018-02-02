《反恐精英》製作人被捕 Valve稱：我們正在調查細節北京新浪網 (2018-02-02 16:01)
？ ？日前，外媒報導了CS製作人Jess Cliffe被捕消息。CS製作人Jess Cliffe昨天早上對兒童實施性虐待而被逮捕，但目前警方並未對此發表任何言論。
？ ？這次逮捕檔案顯示，Cliffe在2003年任職於Valve，與日期:昨天上午9點17分被抓。他拒絕保釋。西雅圖當地新聞媒體KIRO 7報導他目前還沒被指控罪名。
？ ？《CS》製作人因性虐待兒童被捕 Valve已對其停職
？ ？Cliffe與設計師Minh Le於1999一起製作了《半條命》的MOD「CS（反恐精英）」。Valve隨後取得了CS的版權，這款遊戲成為後來最火爆的FPS遊戲。
？ ？消息更新：Valve稱已經對Cliffe進行停職處理，並告訴外媒Kotaku：「我們仍在調查案發細節。」
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