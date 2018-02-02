激情燃燒的時刻，莫過於來《仙俠世界2》，這裏讓你享受最自由的戰鬥模式，想單挑，還是想群戰，都是最激情！最自由！這就是《仙俠世界2》帶給玩家無規則戰鬥，來遊戲中體驗最激情的戰鬥莫過於四象天和八卦嶺中立地圖。

《仙俠世界2》官方網站：http://xx2.ztgame.com/

最自由的單P，也最激情

在《仙俠世界2》中，部分高經驗任務，也是日常任務必經之所，這個就是四象天和八卦嶺，更是不是冤家不聚頭之地，一幕幕激烈的廝殺是這裏的家常便飯。在四象天做日常四象果任務時，玩家每天要採集到果子，當達到一定數量就得上交，可這個果子也不是很好採集到，因為常常會有敵對玩家來搶果子，若是沒點能力進行拼殺，沒好果子得。

最激情的群P，也最自由

享受更激情的戰鬥，不是四象天的搶果子，而去賭燈。《仙俠世界2》獲得經驗最高的地方是日常任務中八卦嶺的星星點燈，是其他任務不可比擬的場所。星星點燈可以說成為目前宗門報仇的最好時機，這裏要點完28盞燈，得繞著八卦嶺地圖跑上兩三圈。八卦嶺賭燈一般持續兩小時，當賭燈開始以後，一方面可以擊殺敵對宗門人員，而另一方面就是星星點燈的時間有限，需要在一個小時內點完才會有全額的經驗獲得，若超過一個小時，經驗就會越來越少，倘若玩家在兩個小時內沒有點全燈，經驗全部消失，任務也就失敗。

激情挑戰、自由戰鬥，那就快來《仙俠世界2》的搶果子和賭燈吧！