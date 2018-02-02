PVP玩家的福音！山海經神話端游巨制《蠻荒搜神記》全新PK地圖瓮城幻境現已全面上線。下面一段四人小隊與另一組玩家PK，爭搶BOSS掉落資源的實錄視頻就帶領大家體驗一下不計算殺戮值情況下團隊協作大開殺戒的激爽戰鬥。

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[找尋職業定位 戰鬥發揮所長]

作為一款動作網游的革新之作，《蠻荒搜神記》的戰鬥玩法一直深受玩家喜愛，尤其是強調團隊合作的PVP戰場，每個玩家都能找到自己的定位，從而在團戰中發揮自己的所長。瓮城幻境這一PK地圖的開闢，給玩家在競技場和幫戰之外，又新增了更多的戰鬥樂趣。玩家可以全天24小時進入，無殺戮值設定，放飛自我來一次無限制無束縛的競技PK。

視頻中，四人小隊面對突然殺出來的一組玩家，各職業間配合對抗。當冰焰駒BOSS被擊殺掉落一地寶箱時，兩組人馬之間劍拔弩張的戰鬥氣氛被推向高潮。

[爭奪稀有資源 正面剛不如打游擊]

原著《搜神記》、《蠻荒紀》中因為資源爭搶而引發了部族紛爭，而瓮城幻境地圖上的PK也是鼓勵玩家良性競爭，憑本事搶資源。視頻中，原本只有四人小隊在擊殺BOSS，然而突然跳出一組「撿漏」的玩家，他們在BOSS掉落寶箱之際對四人小隊發起了猛烈地進攻。雖然四人小隊中有兩位奶媽，但奶的速度遠遠趕不上掉血的速度。

PVP戰場瞬息萬變，不到最後一刻都不能輕易下結論。當另一組玩家對四人小隊中唯一存活的殤刀放鬆警惕，貿然去撿寶箱的時候，殤刀火系天賦加上大荒絕技的一套連招攪亂了整個局面。「你打我躲，你追我跑」殤刀的游擊戰打法終於等來了隊友的復活，雖然不能將寶箱中的資源全部收入囊中，但四人小隊總歸還是分了一杯羹。

當然，除了組隊PK之外，也可以一人獨闖瓮城幻境與一干玩家爭奪稀有資源。你是貓起來撿漏還是不懼挑戰正面剛，多重策略模式戰鬥打法，期待著你來探索。

[關於《蠻荒搜神記》]

由迪麗熱巴代言的《蠻荒搜神記》是暢遊首款採用CryEngine3引擎開發的次時代MMORPG大作，畫質細膩，場景恢宏。在這裏你將遭遇上古傳說中的洪荒神獸，你可以狩獵他們並將其收服，並駕馭著神獸與敵對部族互相征戰廝殺，體驗戰場中萬獸奔騰所帶來的震撼！蠻荒搜神記，邀你共赴一場生命的冒險！

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