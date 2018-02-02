一年一度公開撩妹/漢的日子又要到了，這一天向來幾多歡喜幾多愁，不過今年是單身狗的「本命年」，相信一定可以福來運旺！《新天龍八部》已經為各位少俠準備好作戰攻略。三生石上定三生，時裝坐騎任意拿；掛只紙鶴傳愛意，神秘表白有驚喜。紅線相憶禮隨心，月老已備小心意。天時地利人和都佔盡的好日子，千萬不要讓緣分悄悄溜走了！

今日推薦伺服器：

縱橫雙線[一夢十年]

[千紙鶴寄深情]

活動時間：2018年2月5日-2018年2月18日24點

這是一年中表白成功率最高的好時節，想要脫單的少俠，一定要前往洛陽邱碧特處領取千紙鶴活動任務，那些平日說不出的話，就讓千紙鶴傳遞吧。選中你心中的那個Ta，使用千紙鶴，閃亮的愛心將會牢牢套住你的緣分。「千紙鶴寄深情」的愛心buff狀態將讓Ta感受到你的愛，此時表白是不是水到渠成呢！之後將寫著愛人名字的千紙鶴掛到太湖許願樹上便可完成最終任務。

除了表白，這裏還有個彩蛋等待大家，邱碧特處接取任務：揮著翅膀的愛，可在太湖許願樹下領到別人寄給自己的千紙鶴！打開這份表白，將有多重驚喜入包裹：大量經驗，十多種時裝隨機得，72變美麗不停歇！

[情定三生]

活動時間：2018年2月5日-2018年2月18日24點

自我見到你的第一眼，我就知道將生生世世與你結緣。任時光往複，千山萬水，我願隨你三生三世，只為今日你我一諾。賞風吟月，我伴你左右，仗劍天涯，我執子之手，有你在的每一分每一秒，都是最美好的時刻。所以我要帶你去尋找三生石，將你我的姻緣記錄於此。

當兩位組隊少俠心意相通，在三生石邊合力完成愛情的誓約，綻放的煙火將照亮三世的情緣，還會發生不可描述的甜蜜互動哦！

按照此任務的完成度，將獲得裝滿時裝、坐騎、融魂丹、虹耀石等道具的大禮盒，在此要提醒少俠的是，已婚夫妻會比普通情侶獲得更多珍貴道具！所以是不是考慮先去月老那裡報個道呢？

[紅線相憶禮隨心]

活動時間：2018年2月5日-2018年2月18日24點

貼心的月老不但要為結婚的情侶主持大局，還在特殊的日子里為大家準備了諸多好禮。活動期間夫妻組隊前去拜訪，將領到月老的「結婚紀念禮匣」，婚齡越長，獎勵越豐厚！

不知前生多少次的擦肩而過換來今日的一次組隊副本，只輕輕一句：你也在這裏，就在心裏烙印下了你的樣子。不管在洛陽、蘇州、大理、樓蘭，還是每一個你可能經過的大街小巷，總是忍不住四下張望，期待有你的影子。如果再次遇見你，我想我會勇敢的和你說，和我一起做情人節活動吧，讓我每天都為你過情人節！

[3D浪漫武俠端游《新天龍八部》]

《新天龍八部》是暢遊公司（NASDAQ：CYOU）出品，已經成功運營十年的網游。憑藉暢遊自主研發的CycloneⅣ引擎，《新天龍八部》在武俠宗師金庸先生的授權之下，展開對原著角色的全新解讀，打造3D「浪漫武俠」這一獨特的概念。《新天龍八部》還原了金庸先生筆下原汁原味的武俠，承載了億萬人的江湖夢。

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