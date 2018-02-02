新浪科技訊 2月2日下午消息，阿里健康今日與全球十大醫藥公司之一的阿斯利康在上海簽署戰略合作備忘錄，雙方將在慢性疾病防控及管理、人工智慧研發等方面開展醫藥健康服務合作。

雙方簽署的協議信息顯示，將阿里巴巴與阿里健康在藥品追溯、電子商務、健康管理、人工智慧（AI）等相關領域的技術優勢，與阿斯利康在心血管代謝、呼吸、消化、腫瘤等疾病領域的創新診療一體化方案結合，在患者疾病教育、慢性疾病防控及管理、人工智慧研發等方面，逐步開展醫藥健康服務合作。

以藥品追溯為例，雙方合作后，患者將可通過掃描藥品包裝盒上的阿里健康追溯碼，獲取更多的疾病防治知識和延伸健康服務。這一合作預計在2018年服務超過100萬中國患者，3年內逐步擴展至心血管代謝、呼吸、消化和腫瘤等治療領域。

此外，阿里健康的人工智慧研發能力，也將成為合作的重點。雙方將共同打造慢病管理的智能輔助篩查和診斷引擎，提升臨床醫生的診斷效率、慢性疾病管理水平及民眾的健康意識水平。

去年7月，由阿里健康研發的醫療AI系統「Doctor You」正式對外發佈。目前，阿里健康已與多地政府、醫院、科研院校等外部機構合作，開發打造包括慢病管理、肺癌預測、心理測評、眼底篩查在內的20種常見、多發疾病的智能輔助診斷引擎。

阿斯利康是全球十大醫藥公司之一，在全球100多個國家開展業務，1993年進入中國市場。阿斯利康的中國總部位於上海，擁有10800名員工。在中國，阿斯利康的業務重點主要集中在中國患者最需要的治療領域，包括呼吸、心血管、代謝、腫瘤和消化。(張俊)