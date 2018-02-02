《異度之刃2》中掉率是可以通過搭配異刃和一些裝飾品、道具來提升的，那麼如何搭配隊伍才能讓掉率最大化呢？今天就為大家分享一篇「zctang305」講解的《異度之刃2》掉率最高刷寶隊伍及配置推薦，一起來了解一下吧，希望可以為大家提供一個較為合理的配置思路。

隊伍成員

虎，梅勒芙，齊格。

手控虎，JD展示位。梅勒芙戰錘展示位（或刀和長槍）。齊格戰錘展示位（或戰斧展示位）

首飾裝備

虎：貝塔瞄準鏡+加速護腕。

梅勒芙和齊格均是銀河魔方+加速護腕。均為三星史詩級。

花JD的零件配置

主要思路就是上幸運定製（5或者master均可）。裝備寶藏探查器5。

然後其他零件主要以回復為主，暴擊回復，必殺全員回復，可以在萬一情況下救急。其他可自由發揮。

花JK的零件配置

和JD的思路基本一致，但因為JK無法安裝幸運定製和以太定製。

所以可以按自己的想法按照肌肉，命中，閃避，防禦均可。個人傾向命中或閃避（圖片中為肌肉）

花JS的零件配置

只有一個要求，上幸運定製。其他自由發揮。

花的武器

既然稱為「終極」刷寶隊伍，那必然是全員黃金晶片。

關於JS、JK、JD的屬性

我個人覺得沒有必要糾結。但你可以針對其他兩人的小黑的屬性情況做一定搭配。

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梅勒芙

一槍，一刀（或兩槍，或兩刀）負責猛擊。一戰錘負責倒地。全員帶4或5級寶藏探查器。

理想狀態是負責猛擊的小黑一定要5級探寶技能。戰錘負責倒地，可以降低一些要求。

全員切換縮短5，武技治療5，傷害治療5（如果只有2個輔助晶片插槽，則優先保證切換縮短和武技治療）

齊格

一戰斧，一戰錘，一長槍。

如果梅勒芙的猛擊處於展示位，那麼齊格就把斧子倒地放在展示位。

如果梅勒芙的倒地在展示位，則齊格的戰錘浮空放在展示位。其他要求和梅勒芙基本一致。

小黑的屬性和其他技能

沒有太多要求，如果你能刷出好的技能那最好，但我這個隊伍的目的性很強，就是刷東西。所以傷害能打多少不重要，甚至打一半全躺了也沒事，玩的就是刷東西。

個人實測基本上除了櫻花一刀流和逃亡戰士黑暗羅德這種敏捷超高的，沒辦法打的很舒服。

其他基本就是全程撿東西，而且AI也非常給力，我幾乎都不需要自己浮空和猛擊。

部分輔助晶片的獲得

出處大家應該都很清楚了，不清楚的稍微找一下也能找到，這邊稍微說一下幾個比較重點的：

武技治療5：最快的辦法是洛修利亞/舊蓋爾蓋姆正門遺址的火雞人矛兵，當然它有80級左右。

傷害治療5：比較簡單的可以刷斯佩比亞/下層/物資倉庫的勝利羽蛇。相對簡單。不然你可以去打自己養的猛進的角甲獸王或者檀佩蘭提亞的獅子龍薩烏扎德。

切換縮短5：簡單的辦法是洛修利亞雲霧天，上層/渴望眼界，打扎拉德飛天鰩。難的辦法是廢棄工廠打逃亡戰士黑暗羅德。

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