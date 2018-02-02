新春佳節，人人都要走親訪友，為保證玩家現實生活和遊戲福利雙豐收，巨人網路第一國戰網游《征途2》特別推出貼心三大舉措——

手機助手APP，遠程操控隨時暢玩！

調整競技時間，雙倍戰鬥獎勵更精彩！

海量春節福利，珍稀道具拿不停！

《征途2》想玩家所想，全面解決春節上線難問題，讓玩家新年過得舒心，節後上線等級、裝備、戰力不掉隊，獎勵拿得更開心！

APP神器助力 手機助手功能強大！

春節期間走親訪友是不可避免的傳統節目，玩家無法長時間坐在電腦前痛快玩遊戲。為解決這一難題，《征途2》提前為玩家研發了一個神器——手機助手APP！讓你在春節期間，隨時隨地能暢玩《征途2》！

點擊查看活動詳情（http://zt2.ztgame.com/html/news/133ec9e/000-1516-01c5c-951998.shtml）

擔心沒時間做任務，過年期間經驗會落於人後？不存在的！只要電腦端開著遊戲，出門在外隨時隨地都能掏出手機進行任務。手機助手的智能化功能，讓你一鍵全自動運鏢、刺探以及挖寶！還能遠程控制遊戲！

想念遊戲裡的兄弟好友，擔心情人忘了自己？不可能的！登陸手機APP就能邊遊戲邊聊天，一起分享新年趣事，還能給家族兄弟們發紅包喲！

此外，手機助手還會向玩家推送經驗活動預告，讓你趕上每個精彩瞬間。用手機APP查閱新聞、國史、論壇資訊，所有遊戲消息你一手全掌握！成就玩法贏珍稀好禮；好友圈上傳照片、視頻、心情，展示自我風采，吸引更多粉絲……更多強大功能盡在手機助手APP！

調整競技時間 雙倍獎勵更精彩！

過年期間，考慮到玩家親人團聚、線下聚會情況較多，很多玩家無法參與段位賽、大盟戰等活動，《征途2》貼心地為玩家調整競賽時間，完美避開春節法定節假日，讓你安心拜年、旅遊！同時，開放雙倍福利，讓玩家一份付出收穫雙倍回報！

友情提示玩家：我們將在2月10日、11日、24日、25日開啟段位賽，參與玩家將獲得段位幣雙倍獎勵！2月9日、11日、23日、25日開啟大盟戰，參與玩家將獲得勝負積分雙倍獎勵！

請大家掌握競技賽開啟時間，在年前、年後以最飽滿的激情投入各種戰鬥中，享受獨一無二的PK火爆！

春節海量福利 珍稀道具送送送！

近期，《征途2》年終線上福利推出多達30重福利活動，年終盛典隆重開啟，讓人心動的1000錠非綁銀子！驚喜寶箱！福利禮包等你來拿！此外，下載手機助手即可領取專屬頭像圖鑑；APP每日簽到有獎，2月1日—28日簽到新增圖鑑禮包，人人有機會開出紅蓮奧義·炎龍碎片！

點擊查看活動詳情（http://zt2.ztgame.com/html/news/133ec9b/001-1516-01c51-681426.shtml）

這個春節與眾不同，《征途2》為你規劃春節遊戲行程，讓你遊戲和生活、經驗和福利兩不誤！過節也能暢玩遊戲爽拿福利，享受遊戲帶來的歡樂。現在就來下載手機助手APP，準備來《征途2》過大年吧，獎勵多多，福利滿滿！

點擊進入《征途2》官網：http://zt2.ztgame.com/