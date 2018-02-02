《血殺英雄》一部傳奇教父的經典力作，充分展現了戰鬥之樂。熱血世界，豪傑相遇總是分外激情。尤其是最近「競技場」內可謂是人潮不斷，人聲鼎沸同時還伴隨激烈的打鬥之聲傳出。要知道「競技場」，一個如同古羅馬鬥獸場般的角逐地。在這裏你將會與各路人士進行戰鬥，而這「複製人」可是重要角色，不容小視。

狹路相逢 數據之戰

在競技場中，更有特殊的訓練法則助你更上一層樓。而這一特殊之處就是將你的數據複製下來，不僅僅你在挑戰他人，你遊戲角色的數據也會被別人挑戰。當排名越靠前時，挑戰別人和自己被挑戰的獎勵會更加豐富，因此快努力讓自己在競技場的排名更加靠前吧！並且，相信在經過一次次的挑戰之後，自身的實力也會有上升。這時候就可以再去別的副本中深造了，生死大逃殺，又是一場關於戰鬥的角鬥。多人pk，正所謂狹路相逢勇者勝，也是大顯身手的時刻了！

挑戰虛擬數據「複製人」 另有裝備送？

害怕紅名之後會被爆裝備？想來這也是所有PVP玩法的一個通病，而在血殺中「競技場」就是你堅實的後盾。凡迪亞大陸的競技場會在50級時開放，每人每天可以免費挑戰10次，之後便要付費挑戰3次。戰勝競技場中的虛擬對手，取的勝利。在競技場中每個玩家對戰的虛擬對手對應的都是真實玩家的數據，即使該玩家下線，你也可以向其發起挑戰。無論勝利或者失敗，不僅不會紅名和爆道具，還可以獲得經驗和道具獎勵，甚至還有幾率會複製一件對手的裝備給你。訓練提升哪裡去，血殺英雄競技場。

熱血世界，激情「競技場」。血殺勇士怎能退步，戰鬥號角已經吹響，只等你披上戰袍，勢如破竹的戰一場！