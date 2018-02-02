答題贏錢玩出新高度 360遊戲《黃金十二題》人均獲獎668元

1月31日晚19點，在360遊戲舉辦的《黃金十二題》中，82萬玩家同時在線參與直播答題，瓜分最終的20萬代金券獎勵。活動題目涉及了360遊戲平台中的遊戲類型、玩法、遊戲歷史等各方面內容，最終299名玩家成功通關，每人獲得了668元的代金券獎勵。

【20萬懸賞遊戲知識達人 80萬玩家齊聚360遊戲答題】

《黃金十二題》是360遊戲專門為玩家們準備的遊戲知識直播問題活動，答對12道問題的玩家，就能夠均分最終的20萬代金券獎勵。《黃金十二題》覆蓋了360遊戲平台上的眾多遊戲，考量的不僅是玩家對於遊戲內容的理解，還有對遊戲史、遊戲發展過程中的重要事件的記憶。

直播問答開場不到3分鐘，就有82萬玩家觀看《黃金十二題》直播參與答題。即使主考官提前為玩家們劃出了重點複習內容，玩家們還是感覺得到「壓力山大」。休閒遊戲、二次元遊戲、競技遊戲等12道遊戲相關問題回答完成後，299位玩家證明了自己在遊戲方面的淵博知識，平分了20萬元的獎勵，最終每人獲得668元的數字也相當吉利，預示著新的一年他們的遊戲生活將會更加的「大吉大利」。

【半數玩家不敵「四個老公」 女性玩家或成最大贏家？】

在所有的直播問答活動中，《三國志2017》等單個遊戲曾經開闢了專場活動，但類似《黃金十二題》一樣，涉及MOBA、卡牌、養成、休閑等所有遊戲的知識問答還尚屬首次。20萬的代金券獎勵，更是玩家在遊戲中最需要的獎勵，也因此吸引了大量硬核遊戲玩家和資深遊戲達人前來挑戰。

在這次《黃金十二題》中，讓玩家們折損人數最多的，當屬最近大火的戀愛養成遊戲《戀與製作人》。遊戲中擁有4名男主，許墨、白起、李澤言和周棋洛更是被眾多女性玩家稱為「老公」。出題組或許認為「《戀與製作人》中擁有幾名男主？」這樣的問題並不會難倒玩家小哥哥們，因此將其放到了第四題的位置上，不料卻成為了這次活動中「輸出」最猛的一道題，52萬參與答題的玩家倒在了這裏，超過一半的玩家輸給了遊戲中的四個「老公」，讓出題組也是有些猝不及防。

【黃金十二題下周繼續 提前預約獲得「泄題」】

《黃金十二題》首次舉辦受到了360遊戲玩家們的歡迎，已經有大量玩家通過各種渠道給活動組施加「壓力」，試圖在下一次活動中佔得先機。據主考官「自然小學妹」透露，下一期的活動已經在緊張的準備過程中，預計將在2月6日左右開啟預約活動。想要佔的先機的朋友們，屆時參與預約就能夠獲得主考官的提前「透題」。

《黃金十二題》，360遊戲平台全新的福利活動形式，重金懸賞遊戲達人，了解更多遊戲方面的知識，只要通過12道題的考驗，就能夠瓜分20萬活動獎勵。沒有遊戲的人生是不完整的人生，《黃金十二題》將成為你人生中最好的「助推器」。