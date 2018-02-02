新浪科技訊 2月2日下午消息，今日上午，英國首相特里莎·梅在上海出席「中英商業論壇」並與中國企業家交流。特里莎·梅稱，中英企業之間的合作已經十分緊密，相信切實的商業合作能帶來真正的福祉，這一點在阿斯利康和阿里巴巴在智慧健康體系的攜手合作上得到了很好的印證。

「我們剛剛跟阿里巴巴達成合作建設無錫小鎮共識，雙方在更多領域還有無限的合作潛力。」特蕾莎·梅在演講時說，此次訪華的隨行團企業來自英國各行各業，他們有些早已在中國建立聯繫，有些第一次來華。

特蕾莎·梅是英國第二位女首相，也被稱作為第二個「鐵娘子」。在支持女性就業這一點上，英國和阿里巴巴也找到共通點。

特蕾莎·梅在演講時特別提到， 「在促進改善女性議題上，阿里巴巴一直是致力於支持女性就業的典範， 阿里巴巴舉辦世界女性大會值得稱道。」

對此，中國企業傢俱樂部主席馬雲在致辭時表示，阿里巴巴的成功要歸功於有大量的優秀女性員工，因為女性比男性更為別人考慮，更加註重體驗。目前在全球的高科技公司中，阿里巴巴的女性最多，管理者之中三分之一為女性。

馬雲說：「如果這個世界有更多的女性領袖，這個世界將會變得更加美好。這一點上，英國比其它國家都有優勢，不僅有了不起的女王，還有首相，還有大使。」

英國脫歐引起各界的眾說紛紜，馬雲在演講中表示：「人類進入新歷史時刻，我很喜歡狄更斯的一句話』這是最好的時代，也是最壞的時代』，後面還有一句：』這是最令人信任的時代，也是最令人懷疑的時代』。雖然英國脫歐，但是我們看到英國此後很多努力，包括推動自由貿易，這是個信任的年代。」

馬雲說，我們沒有理由不相信英國，它一直是全球自由貿易的倡導者和捍衛者，全球化不是一種工具，它是一種思想、一種遠見和一種擔當。中國和英國正在走向一種更加開放的道路上，因為開放、因為互信、因為經濟上的相輔相成，中國和英國黃金時代正在到來。

馬雲還在演講中暢談了技術和創新的發展，「英國是工業時代發源地，如今數據時代即將到來，英國依然積極擁抱新技術，充滿著活力」。他還透露，在日前的達沃斯論壇上，曾與首相一起探討了人工智慧，英國大量歡迎所有的人工智慧和未來技術的戰略，英國的開放讓他印象極其深刻。