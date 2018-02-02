其實，老楊除了是個家電達人外，也是個烘焙小能手。無論是中式的糖醋小排骨、滷肉飯還是西式的義大利肉醬面、還是咖喱飯，都能達到吃一次就忘不了的級別。烤個餅乾啊、麥芬也都不在話下。

然而，作為一個媒體工作者，忙是一定的，雖然公司有免費的早餐，但這個質量實在堪憂。所以為了解決早餐問題，老楊自己買了個吐司機。

不過問題還沒解決。

雖然可以每天烤麵包片吃了，但是經常還是沒時間出去買麵包，但平時自己烤麵包耗時費力，所以琢磨著春節前入個麵包機。所以今天就跟大家得吧得吧如何選家用麵包機。

先分析需不需要麵包機

首先你需要明確一個問題，買麵包機是為了什麼？大概可以分為三種狀況。

1、烘焙高手、或者對烘焙感興趣，並堅信自己可以堅持下來。

2、喜歡吃麵包，以麵包作為主食。

3、新裝修，不知道家裡要不要買一台。

第一種情況，如果你剛剛對烘焙開始感興趣，那麼並不建議你直接購買麵包機，買個烤箱更適合你。除了可以發酵、烤麵包以外，如果你對烘焙喪失興趣以後，至少還能用來烤個雞腿、烤個紅薯。實在不行還能當個碗櫥用，基本不存在閑置的情況。

如果你已經愛上烘焙，那麼麵包機對你最大的作用是能夠高效地完成揉面與發酵工作。揉面時機器噪音小，性能表現穩定，發酵控制精準，麵包桶不粘、且容易清洗，這些都是應當關注的特性。

第二種情況，日常主食製作。那麼這時候可以購買麵包機，但你需要注意的是要買偏高端一些麵包機，要有預約功能。只需要晚上睡前5分鐘把各種原料稱量好統統倒進麵包桶，早上就可以伴著剛烘烤出來的麵包香起床也是挺幸福的。

第三種情況沒有什麼明確的目標，就比如剛裝修了什麼東西都想買，那麼並不建議你購買。因為絕大多數這樣的家庭，最後麵包機都吃灰了。

如何考量一款麵包機的好壞

其實，麵包機的工作流程都要經歷以下幾個步驟：攪拌-鬆弛麵糰-再次攪拌-發酵-醒面-烘烤。任憑銷售員怎麼忽悠你，再多商家所號稱的烘焙工藝，也離不開這6步。所以買一個好的麵包機，你要關注的核心就是和面、發酵、烘烤這三個效果。

關於和面，主要就是攪拌棍和電機。攪拌棍分為單攪拌棍和雙攪拌棍兩種。單攪拌棍結構簡單易於清洗，不過缺點也顯而易見，那就是攪拌力度不太夠，和面時容易殘留有死角。而雙攪拌棒效率就更高，不留死角，缺點就是雙葉片的清理比較麻煩。

電機會決定麵包機的使用壽命。和面功能很考驗電機性能，如果經常使用（比如一周兩次或以上），建議買個貴點的。

關於發酵，實際上就是加入酵母一類的時間，以及靜置的時間。現在麵包機已經比較成熟了，所以貴的和便宜的都沒啥問題。

關於烘烤，主要在於發熱管和內膽。千元是個分界點，幾百塊錢的產品通常只有一根加熱管，而千元以上的一般有兩根加熱管。通常來說兩根加熱管的麵包機在烘烤的時候受熱更均勻，但這並不絕對，因為內膽的厚度也起了另一個作用。

盡量選擇內膽厚度較高的麵包機。因為更高厚度的內膽帶來的是更加均勻的受熱、更長時間的使用壽命以及更加優異的節能指標。

其他方面，關於容積，推薦大家買500g容積的，一般三口之家、小兩口都夠用。而且麵包這個東西，基本別想著周末作出一個星期來的儲存著，即便是沒變質，口感也會大打折扣。如果你們家對麵包需求量實在大，那麼買個1000g的也夠用了。

關於外觀，主要由塑料和不鏽鋼兩種材質構成。麵包機在烘烤程序中，機體是非常熱的，很考驗外殼的散熱和耐熱性。有塑料殼機器的用戶經常會反應，麵包機工作中會有較大的燒塑料味。正規產品雖然很少會出現這種狀況，但塑料老化速度還是要考慮在內的。

好了，讀完以上你可以愉快的去烤麵包了。