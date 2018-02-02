1億美元邁一步？俄航天公司擬讓遊客體驗太空漫步北京新浪網 (2018-02-02 14:37)
1億美元邁一步？俄航天公司擬讓遊客體驗太空漫步
中新網2月2日電 據外媒報導，俄羅斯太空行業1名官員1日表示，俄羅斯計劃讓登上國際太空站的付費觀光客，享有外出進行太空漫步的待遇。這一計劃尚屬首次。
報導稱，火箭公司Energia董事長弗拉基米爾(Vladimir Solntsev)接受採訪時表示：「我們在討論送觀光客進行太空漫步的可能性。市場分析師已經證實：有錢人準備好為此買單。」
資料圖：曾多次進行太空行走的美國女航天員佩姬·惠特森。
弗拉基米爾表示，這趟行程可能要價1億美元左右，「首位觀光客也許會打折」，這些人將可以「出去太空漫步，拍下影片或一小段視頻剪輯。」
Energia於1961年發射載人航天飛船，讓前蘇聯航天員加加林(Yuri Gagarin)成為最早進入太空的人類，該公司目前正在打造代號為NEM-2、可載運觀光客到國際太空站(ISS)的新型太空艙。
弗拉基米爾說，NEM-2可載運4到6人，將提供「舒適」艙位、兩套衛浴和網路連接，「應該會在2019年發射」。
他表示，每年會送5到6名觀光客進行最長10天的太空旅行。
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