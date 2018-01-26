近日，多家法國媒體爆料，內馬爾感覺在巴黎聖日耳曼過得不開心。《阿斯報》進一步透露，內馬爾希望在今夏離開大巴黎，加盟皇馬，甚至願意降薪。不過，這則消息遭到了巴黎的闢謠。

據《馬卡報》透露，巴黎高層對於外界的報導，感到困惑。至於內馬爾加盟皇馬，或者皇馬願意用C羅交換內馬爾的交易，一名巴黎內部人士向《馬卡報》透露：「這不可能。」

此前《隊報》爆料，內馬爾曾向桑托斯高層表達了他的不安，對此巴黎跟桑托斯都進行了否認。一名巴西記者透露，內馬爾在巴西期間，沒有遇到任何一名桑托斯高層。他說：「雖然據《隊報》的報導以及外界的一些推測，但內馬爾沒有造訪桑托斯，所以他也沒有跟誰說他後悔加盟法甲。」

《馬卡報》表示，唯一可以肯定的是，內馬爾在法甲很成功，他的數據比巴薩時期還要出色。本賽季23場比賽，打進了24球，效率遠遠好於巴薩時期。

此外，巴黎老闆納賽爾也不希望讓內馬爾離開，即使球員感到不高興，他也不會輕易讓球員離開。此前出現過很多例子，比如維拉蒂、卡瓦尼、馬爾基尼奧斯、迪馬利亞。

（雷歐）