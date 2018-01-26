日期:1月26日，俄克拉荷馬雷霆今天將在主場迎戰華盛頓奇才，比賽開始前雷霆當家球星拉塞爾-威斯布魯克一身靚裝大步走進場館。黃色破洞上衣，顯示出威少霸氣的一面。

威斯布魯克不僅是籃球場上的精英，在時裝裝扮上同樣是一位潮人。他在很多時候的靚裝，都讓人瞠目結舌，並且美國時裝界也對威少的搭配感到新奇。

今天比賽開始前，威斯布魯克身著一件黃色毛衣，但是這件衣服乍一看像是乞丐裝，破洞連開，很不規則。更為露骨的是，這件衣服的胸部大開，把威少的胸肌展露無疑，頗為霸氣。

有網友吐槽到：中華大地的南方都飄起了大雪，威少在的俄城穿著露胸裝難道不冷嗎？

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