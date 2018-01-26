今年的CBA全明星賽可以說是近年來最為成功的一屆全明星賽，同時也收穫了無數球迷的關注與好評。在全明星正賽的舞台上，最大的明星無疑是當今男籃一哥易建聯。

阿聯在家鄉父老面前不負眾望，全場比賽砍下了28分11籃板的兩雙數據，最終成功的捧起了全明星MVP的獎杯。

比起獎杯本身，易建聯在場上的發揮更加讓人感到驚艷。他的得分有很大一部分來自於扣籃，這給比賽本身增添了極大的觀賞性。同時，阿聯的一次次暴力虐框的表現也不得不讓人對他出色的身體素質感到驚嘆。

接趙睿傳球跟進空接暴扣：

接福特森橫跨半場的長傳空接掄扣：

極為舒展的旱地拔蔥暴扣：

同樣是一記橫跨半場的空接暴扣：

當然還不乏一記送給郭艾倫的單臂大火鍋：

這一切都在無時無刻的提醒著每一個目睹易建聯比賽的人，他依然是那個無所不能的易建聯，他依然是人們口中「剝了皮就是黑人」的超級彈簧人，即便已經有人開始調侃他是「三旬老漢」。

易建聯的官方年齡是30歲零兩個月，但在CBA普遍改年齡的大環境下（一般改3歲以上），易建聯的年齡也絕非僅有30歲那麼簡單。然而，這恰恰也從側面反映出了易建聯的身體素質究竟有多麼逆天。

易建聯的身體素質之出色從來都不是什麼秘密，他初露鋒芒時就已經展現出了極為出色的運動能力。看一看下面的這一球，易建聯只是原地起跳完成了一次暴扣，由於力量過大，整個籃架都出現了明顯的搖晃。

2007年選秀大會，易建聯之所以能夠在第六順位的高順位被NBA雄鹿隊選中，很大程度上就是由於他頂級的身體素質。

眾所周知，姚明在NBA成長為了一名全明星級別的球員，並且最終入選了籃球名人堂。我們不妨拿易建聯的身體素質與姚明進行一個簡單的對比（詳見下面圖表）。

從圖表中我們可以明顯的看出，雖然易建聯的身高比姚明矮了16公分，但易建聯的臂展卻只比姚明短了3公分。相比之下，易建聯的手掌要比姚明更長，這有助於他更好的單手控制籃球。腳長方面，易建聯也僅比姚明短了1公分，這有助於他的雙腳更好的受力。

運動能力方面易建聯相對於姚明幾乎是碾壓級別的優勢，姚明的原地彈跳只有54公分，而易建聯的原地彈跳則達到了78公分，這在內線球員中非常罕見。

姚明的助跑彈跳高度為68公分，而易建聯的助跑彈跳高度則達到了90公分，簡直就是內線球員中的頂級水準。

另外，姚明的百米成績為15秒，易建聯卻達到了出色的12秒。這也是為什麼易建聯能夠在場上展現出快速移動的能力，這一點也是姚明所不具備的。

當然，我們不妨找一個公認身體素質出眾的黑人球員賽爾吉-伊巴卡與易建聯進行對比。

伊巴卡的身高為2米08，比易建聯矮了2公分。伊巴卡的臂展為2米26，比易建聯長了4公分。伊巴卡的原地彈跳為78公分，與易建聯相同。伊巴卡的助跑彈跳為92公分，也只比易建聯高了2公分。

單從跑跳能力等硬性的身體素質方面而言，易建聯不僅達到了黑人運動員的水準，甚至在黑人運動員中都屬於上游的水準。

2008年的北京奧運會上，當時的易建聯就曾經好好的秀了一把自己的運動能力。面對實力強大的美國夢之隊，易建聯在卡梅隆-安東尼的頭頂完成了一次單手的霸氣扣籃，扣得安東尼毫無脾氣。

在CBA中，易建聯的身體素質更是碾壓級別的存在，面對外援背轉身完成單手隔扣，這樣的動作整個CBA估計也只有易建聯這一個本土球員能夠做到。

易建聯的可怕之處在於，即便他現在已經走上了職業生涯的後期，但他爆炸級的運動能力依然還在。這得益於易建聯對於身體長期以來的保養，當然也得益於他本就超出常人不少的天賦。

希望易建聯能夠延續現在良好的狀態，未來繼續在CBA帶來更多精彩的表演。

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（菜刀門掌門）