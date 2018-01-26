LPGA巴哈馬揭幕戰暫停 亨德森領先馮珊珊閻菁T4北京新浪網 (2018-01-26 09:04)
加拿大少女亨德森領先
日期:1月26日，巴哈馬時間星期四，加拿大選手布魯克-亨德森在有風的條件下打出零柏忌68桿，低於標準桿5桿，在賽季揭幕戰純絲-巴哈馬LPGA精英賽第一輪宣布暫停的時候處於領先榜首位。
澳大利亞選手薩拉-珍-史密斯（Sarah Jane Smith）收官的時候吞下柏忌，滑落下來，與西班牙新人巴葉斯（Luna Sobron Galmes）並列位於第二位。
世界第一馮珊珊首次到巴哈馬參賽，開局第一洞吞下柏忌，可是隨後再也沒有丟桿，抓到4隻小鳥，打出70桿，與另外一個中國選手閻菁，同樣處於並列第四位的大組之中。閻菁也是4隻小鳥，1個柏忌。
北京新人劉鈺抓到3隻小鳥，吞下3個柏忌，打出73桿，並列位於第18位。
馮思敏表現不是那麼如意，打出79桿之後，並列位於第94位。
詳細戰報稍後奉上。
（小風）
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