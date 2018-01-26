日期:1月26日，巴哈馬時間星期四，加拿大選手布魯克-亨德森在有風的條件下打出零柏忌68桿，低於標準桿5桿，在賽季揭幕戰純絲-巴哈馬LPGA精英賽第一輪宣布暫停的時候處於領先榜首位。

澳大利亞選手薩拉-珍-史密斯（Sarah Jane Smith）收官的時候吞下柏忌，滑落下來，與西班牙新人巴葉斯（Luna Sobron Galmes）並列位於第二位。

世界第一馮珊珊首次到巴哈馬參賽，開局第一洞吞下柏忌，可是隨後再也沒有丟桿，抓到4隻小鳥，打出70桿，與另外一個中國選手閻菁，同樣處於並列第四位的大組之中。閻菁也是4隻小鳥，1個柏忌。

北京新人劉鈺抓到3隻小鳥，吞下3個柏忌，打出73桿，並列位於第18位。

馮思敏表現不是那麼如意，打出79桿之後，並列位於第94位。

詳細戰報稍後奉上。

（小風）