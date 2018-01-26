[法乙]足球預測分析： 尼奧特vs瓦朗謝訥

比賽時間：日期:2018年01月27日03:00

獵球者分析：

尼奧特

尼奧特22輪比賽下來，成績是7勝5平10負，總共打入25球丟32球，目前積26分，排在積分榜第13位。

上場比賽，尼奧特客場挑戰圖爾，兩隊射門次數和控球率基本持平，但圖爾似乎對勝利更加渴望，進攻效率也比尼奧特高，最終尼奧特在客場以1比2落敗。

尼奧特在法乙一直處於中游水準，但在冬歇期前後幾場比賽表現都不盡人意，上輪比賽失利后，球隊在聯賽連續5輪不勝，且輸掉其中4場，狀態堪憂。

尼奧特本賽季的客戰成績並不好，11個客場作戰只取得2勝2平7負的成績，並只打入13球丟22球，攻防兩端表現不佳。

尼奧爾上個賽季鋒線薄弱的問題本賽季仍沒有解決，雖然球隊高價從梅斯引入了年輕的前鋒提伯-維雍，但是這名23歲的小將還是略顯稚嫩，尚不能擔起大任。

目前尼奧特在進攻端主要依靠多納恩多、格朗熱和羅耶等人，尤其格朗熱是球隊不可或缺的人物，他不僅能得分，而且能組織有效進攻。

尼奧特在防守上還是存在一定隱患，幾名後衛球員年齡偏大，布里松已經34歲，而主力後衛喬普林也已經32歲，到比賽後半段，體力成了尼奧特後防線的主要問題。

尼奧特與瓦朗謝訥近6次交戰，尼奧特2勝1平3負，兩隊實力不相上下，此番主場作戰，尼奧特也沒有必勝把握。

瓦朗謝納

本賽季，法國聯賽升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

瓦朗謝納在法乙聯賽22輪過後，7勝5平10負，總共打入28球丟37球，積26分，排在積分榜第14位。

上場比賽，瓦朗謝納主場迎戰勒阿弗爾，面對實力強於自己的勒阿弗爾，瓦朗謝訥在開場僅5分鐘就獲得點球，並由托尼罰進，領先後的瓦朗謝訥開始龜縮防守，但最終還是被勒阿弗爾扳平比分，在主場拿到一分。

瓦朗謝納在冬歇期前後的幾場比賽表現都不如人意，上輪比賽取得平局后，瓦朗謝訥也在聯賽連續5輪不勝，其中出現兩場平局。

瓦朗謝納戰術偏於保守，著重中場控球，滲透力不足，前鋒球員往往在膠著狀態打不開局面，進攻端的表現略為不足。

瓦朗謝納的客場成績並不突出，目前10個聯賽客場3勝7負沒太大競爭力，總共打入12球，丟25球，客場防守不好。

瓦朗謝納在進攻端表現只能算一般，萊波-莫西巴是隊內最佳射手打入8球，接著就是魯德特有5球入賬，但這兩人近來都找不到射門靴。

在防守端，尼亞卡特只有19歲，稍顯稚嫩，巴普蒂斯特-阿羅伊倒正處於當打之年，但內斯托和內里兩人發揮不穩定，導致球隊後防不是很穩固。

瓦朗謝納此役客場挑戰尼奧特，兩隊實力和狀態都差不多，此番客場作戰，瓦朗謝訥也不會輕鬆。

獵球者數據：

尼奧特

尼奧特近5場比賽各項賽事成績是1勝4負。

尼奧特近5場聯賽比賽全部輸盤。

尼奧特近5場比賽各項賽事總共打入2球，丟10球。

瓦朗謝納

瓦朗謝納近5場比賽各項賽事成績是2平3負。

瓦朗謝納近5場聯賽比賽盤路1走4輸。

瓦朗謝納近5場比賽各項賽事總共打入3球，丟11球。

編輯：獵球者-綠茵戰神