日期:1月26日，不久前，NBA中鋒安德魯-博格特被洛杉磯湖人隊裁掉。據一位勇士隊的博主透露，博格特希望能夠加盟火箭隊。

這位名叫喬丹-拉米雷斯的勇士隊博主今天在社交媒體上寫道：「博格特一直試圖去休斯頓（火箭），並且和莫雷交談。莫雷告訴他等到交易截止日過了之後看看陣容的情況。他（博格特）希望成為一支總冠軍球隊里的老將。他告訴莫雷的一個觀點是：『我知道勇士隊的戰術，我可以提供幫助，讓我幫助你們擊敗他們，不僅是我的表現，還有我對他們戰術的了解，比如他們是如何換防的等等。」

結果博格特在推特上轉發了這篇文字，並寫道：「這是我讀過的最愚蠢的文章。你應該做得比這更好，喬丹（拉米雷斯）。」

自從被湖人隊裁掉之後，博格特成為了一名自由球員。此前有消息稱，多支季後賽球隊有意博格特，但是他們會等到交易截止日之後再通過簽約自由球員的方式簽下博格特。至於火箭隊是否會簽博格特，從目前來看，火箭隊在內線方面應該並不缺人。

（羅森）