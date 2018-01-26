記者邱世明／新北報導

再過不到1個月就要過年了，很多民眾可能開始煩惱要準備什麼年菜，新北市政府今年找來飯店主廚，設計五星級的年菜食譜，教大家在家輕鬆做年菜，另外轄內的傳統市場同樣推出好康活動，龍蝦和白鯧的豪華海鮮組，預購價下殺4.3折，原價2350元，現在是千元有找。

把薑末、香菇絲放入鍋中爆香，新北市副市長侯友宜穿起圍裙，親自示範青蟹紅黎米糕，站在一旁的瑞莎則是動手包水餃，而這內餡可是充滿歐風的草莓和酸奶。要幫新北市傳統市場宣傳，市府大秀中西創意菜色，要教民眾簡單做年菜。

過年經典料理，保有傳統又能有新花樣，市府找來飯店主廚設計7菜1湯五星級年菜食譜，另外新北傳統市場也祭出好康，包含生鮮龍蝦和白鯧的豪華海鮮組直接下殺4.3折，千元有找，年菜必備的佛跳牆和三鮮拼盤，預購價也只要888元，拜拜用的三牲同樣不到7百元。

不想再為準備年菜傷腦筋，市府歡迎民眾可以上「新北好市生活學」網站查詢，限時搶好康又能輕鬆在家煮出五星級的好味道。