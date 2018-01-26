記者萬世璉／新竹報導

來到新竹市的東門市場，一樓攤商的營業狀況早已無法和幾十年前相比，為了活化東門市場，新竹市政府在105年10月和清大簽署合作意向書，在東門市場三樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素。

東門市場三樓目前由10位青年朋友，透過遴選、簽約，引入各式各樣的攤位，透過青少年的創意再加上傳統市場攤商的加入，要讓東門市場翻轉一般市民大眾的老舊印象。

市長林智堅前往東門青年基地視察，聆聽每一位青創者的創業理想和作品理念，相當驚豔青年朋友的創意巧思，完整體現「年輕人的生命力」。

10位青創朋友，涵蓋文創商品、設計、飲食，如金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝綠化、甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，風格豐富多元。

新竹市政府將在2/3號晚上6點，舉辦「東門市場-音樂趴踢奈」活動，串連三樓青年基地和一樓店家，透過不打烊音樂會、快閃藝術裝置、音樂展演、青年市集和創業分享，邀請民眾走進活化後的百年東門市場，一睹夜晚東門市場的魅力。