傳統市場新活力 東門市場青年基地開幕台灣好新聞報 (2018-01-26 08:20)
記者萬世璉／新竹報導
來到新竹市的東門市場，一樓攤商的營業狀況早已無法和幾十年前相比，為了活化東門市場，新竹市政府在105年10月和清大簽署合作意向書，在東門市場三樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素。
東門市場三樓目前由10位青年朋友，透過遴選、簽約，引入各式各樣的攤位，透過青少年的創意再加上傳統市場攤商的加入，要讓東門市場翻轉一般市民大眾的老舊印象。
市長林智堅前往東門青年基地視察，聆聽每一位青創者的創業理想和作品理念，相當驚豔青年朋友的創意巧思，完整體現「年輕人的生命力」。
10位青創朋友，涵蓋文創商品、設計、飲食，如金屬工藝、瓦楞紙工藝、藍染、園藝綠化、甜點、羅莉塔服裝及球體關節人形等，風格豐富多元。
新竹市政府將在2/3號晚上6點，舉辦「東門市場-音樂趴踢奈」活動，串連三樓青年基地和一樓店家，透過不打烊音樂會、快閃藝術裝置、音樂展演、青年市集和創業分享，邀請民眾走進活化後的百年東門市場，一睹夜晚東門市場的魅力。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
顏清標4兒媳全正妹 二兒子祕婚當爸 老婆竟是她【NOWnews今日新聞】
東北季風再增強 陸上強風特報【中廣新聞網】
男子性侵朋友妻後逃亡 因狂玩直播洩蹤被逮【NOWnews今日新聞】
台北燈節一波三折 陳景峻保證：一定不會比去年差【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》