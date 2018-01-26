屏東綵燈節2/5正式點燈 「六六旺福」小提燈限量發送888盞台灣好新聞報 (2018-01-26 08:40)
地方中心／屏東報導
屏東綵燈節即將在2月5日正式點燈，迎合今年戊戌狗年，綵燈節年度小提燈特別手繪柴犬、牛頭梗及米克斯等6隻可愛的小狗一起吃團圓飯，並取「六六旺福」吉祥意義，象徵縣運昌隆、團圓平安。
綵燈節活動期間適逢元宵提燈，觀傳處表示，在早年物資不甚豐裕的年代，用牛奶罐打洞穿孔點蠟燭，是許多民眾童年提燈的樂趣，綵燈節的小提燈即捨棄過於繁複的設計，讓親子一起回味單純動手做燈籠的快樂，加上手繪圖樣，相較於市售的華麗燈籠，別有一番樸拙的文青風格。
綵燈節小提燈以彈性紙材一體成型設計，搭配絢彩LED，組合起來就像是一盞立體小天燈，並用彎曲的提把取代一般燈籠的笨重感。而且每一面都有可愛狗狗坐鎮，正好六隻圍成一圈吃年夜飯，有「六六大順」、「狗年旺福」等吉祥意涵，非常討喜。
「六六旺福」小提燈將於綵燈節2月5日點燈活動時發放，當晚6時現場排隊發放號碼牌，6時30分憑號碼牌兌換，限量888份，就是希望大家狗年發發發、旺旺旺!
如果民眾等不及排隊，可上縣長潘孟安臉書粉絲頁，現正辦理分享綵燈節動畫抽提燈活動，限量50個，只要分享縣長臉書貼文就有機會得到可愛小提燈。
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