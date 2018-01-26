記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

嘉義縣幅員廣大，生活在傍山濱海地區有醫療需求的民眾，不論長幼，交通都是需要克服的難題，常讓需要接受早期療育的兒童，或是需要照顧服務的長輩們望之卻步，錯失療育黃金期及健康促進的機會。來自日本的柴田敏行先生，為了延續對親人的愛，透過元大人壽丁淑娟襄理穿針引線，分別捐贈嘉基早療中心『偏鄉療育專車』及阿里山文化健康站『原鄉溫馨接送專車』，嘉基在兩部專車的加入下，可以讓嘉義偏鄉的兒童在家接受早期療育的服務，也協助山區長輩可以走出來參加社區各項健康促進活動，讓嘉基用心守護嘉義。

嘉義地區每年有大約1800多個需接受早期療育的兒童，但其中每4個就會有1個因路程遙遠、經濟困難，而放棄接受療育而錯失6歲前的黃金期，「先天不良、後天失調」似乎正是這些孩子的寫照。十多年來，療育人員與社工員每個星期深入嘉義偏遠地區提供「到宅療育服務」，有時甚至要跋山涉水，服務一個案童路程最遠來回要一百多公里，孩子的療育無法等待，先前舊專車因老舊拋錨，療育員也仍要騎著摩托車到案童家中提供療育服務。

位處阿里山的新美部落文化健康站，是嘉基利用部落公共空間，設置了提供長輩聚會及共餐的處所，並加入文化、健康課程及獨居長輩家庭訪視等服務，以確實掌握部落長輩生活狀況及身心機能情形，增進其生活及照顧品質，並推展健康促進活動，維持原住民長者之健康生理機能，落實在地健康老化的目的，目前每週五天(週一至週五)，固定接受服務的長輩有22人，平均年齡為75歲。由於部落內地形高低起伏大，農路狹窄危險，再加上長輩需助行器，使得部落許多想去健康站的長者只能望站興嘆。

去年底，柴田先生為了要延續對親人的愛，透過元大人壽丁襄理的引介決定捐贈『偏鄉療育專車』及『原鄉溫馨接送專車』，協助嘉基照顧、守護偏遠地區的遲緩兒及行動不便的長輩。柴田先生跟他的夫人在日本相識相戀，結婚35年，20多年前與夫人一同返台定居，因深愛台灣這片充滿溫馨與愛的土地及人文，加上太太是嘉義人，所以贈車將愛延續，以此表達對夫人的懷念。

嘉義基督教醫院院長陳誠仁表示，感謝柴田先生熱心公益，把對台灣的愛留在嘉義，也感謝元大人壽丁襄理看到我們的需要，把公益資源引進，與嘉基攜手一同守護嘉義，嘉基從創院初期就秉持「哪裡有需要，我們就往那裡去送愛與需要」的精神，特別關注嘉義沿海與山區居民的健康，期盼社會各界持續支持，與嘉基攜手將愛送到最有需要的地方。