記者萬世璉／新竹報導

世界高中時尚造型科畢業成果展，今年學生以「舊元素、新概念」的獨特創意，利用日常生活中隨手可得的素材，將平凡的紙，充分運用在化妝、髮型、飾品設計等造型技術中。

「饗宴˙享豔」的作品主題相當豐富，充分展現時尚造型科的學生豐富的想像力，不但跨越時空結合東西方造型特色，所呈現的作品中尤其獨樹一格。

世界高中時尚造型科的前身是美容美髮科，在新竹地區高中職校中是屬於老牌的科系歷史也相當悠久，目前不少連鎖美髮店或是設計師都是出自於世界高中職人的大搖籃。

學生的創意和巧思，讓與會嘉賓和家長十分驚艷！作品風格分別有巴洛克、希臘風格創意服飾、遊戲造型、懷舊復古風等等，具有專業素養的整體造型，充分展現學生在美髮、美容、整體造型、美甲、服裝飾品創作等多元能力的整合表現。