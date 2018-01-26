世界高中時尚造型成果 創意巧思驚豔台灣好新聞報 (2018-01-26 08:30)
記者萬世璉／新竹報導
世界高中時尚造型科畢業成果展，今年學生以「舊元素、新概念」的獨特創意，利用日常生活中隨手可得的素材，將平凡的紙，充分運用在化妝、髮型、飾品設計等造型技術中。
「饗宴˙享豔」的作品主題相當豐富，充分展現時尚造型科的學生豐富的想像力，不但跨越時空結合東西方造型特色，所呈現的作品中尤其獨樹一格。
世界高中時尚造型科的前身是美容美髮科，在新竹地區高中職校中是屬於老牌的科系歷史也相當悠久，目前不少連鎖美髮店或是設計師都是出自於世界高中職人的大搖籃。
學生的創意和巧思，讓與會嘉賓和家長十分驚艷！作品風格分別有巴洛克、希臘風格創意服飾、遊戲造型、懷舊復古風等等，具有專業素養的整體造型，充分展現學生在美髮、美容、整體造型、美甲、服裝飾品創作等多元能力的整合表現。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
素面 西裝 背心．THE EMPORIUM 漸層．THE EMPORIUM 洋裝．THE EMPORIUM 上衣．THE EMPORIUM 外套．THE EMPORIUM．THE EMPORIUM 兩件式．THE EMPORIUM 點點
日期定了！傅達仁將赴瑞士 穿當年「大紅西裝」走完人生【NOWnews今日新聞】
大學校花志願是當「超性感農夫」？網友：想播種灌溉【NOWnews今日新聞】
「結婚吧」年度熱搜排行 孕新娘擠進前二名【中央網路報】
終極一班熱血燃了12年！這些當年同學你還記得嗎？【網路溫度計】
尋找千萬得主 台水用戶9-10月千萬發票未領 【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》