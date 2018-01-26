斷指如何保存？ 醫師：牢記冰存、止血、就醫三步驟台灣好新聞報 (2018-01-26 08:00)
記者黃芳祿／台南報導
柳營奇美醫院整形外科醫師蔡穎瀚指出，手指斷了要保持斷指的清潔，先用乾淨的紗布包裹斷指，放入塑膠袋進行密封來防止水進入，再裝進有冰塊與水的容器內，千萬不可用水或酒精浸泡或沖洗斷指，只要保持斷指的乾燥清潔即可;斷端在一般情況下，擠壓手指根部就能夠有效止血，簡易紗布及彈繃包紮止血後趕緊去醫院求診。
斷指為最常見的肢體截斷，大多發生在工作時因機械操作不慎所致，其次是交通意外事故所造成，那麼切斷了的手指還能接上嗎？答案是可以的。整形外科醫師蔡穎瀚說，隨著醫學技術提升，現今的顯微手術、斷指再植手術中的小血管及小神經吻合技術相當成熟，如果不小心發生意外，千萬別把切斷的手指扔掉，不管切掉多少，都還是有機會把它接回去。
蔡醫師表示，病人透過手指精細顯微皮瓣重建手術及腳趾手指移植手術，術後外觀及功能大多恢復良好，但前提是民眾受傷時對斷肢的正確處置。如果手指截斷了，若能依照上述的處置保存好斷肢並儘快就醫，就能保留住手指，恢復原本功能。
醫師蔡穎瀚強烈建議，民眾在職場工作一切以「安全」為首要，開車時集中精神，不可有不當駕駛動作，害人害己。
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