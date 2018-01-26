重溫過去!詹皇自曝選歐文理由 猜他是第幾順位北京新浪網 (2018-01-26 08:45)
昔日騎士三巨
日期:1月26日，2018年NBA全明星賽的分組已經產生，詹姆斯的戰隊里包括了前隊友凱里-歐文和現隊友凱文-勒夫。對於為何選擇歐文，詹姆斯承認他希望能夠重溫過去的記憶。
這次全明星賽分組結果的最大看點當屬詹姆斯和歐文同為一隊。雖然並不清楚詹姆斯在第幾順位選擇了歐文，但是他至少選了歐文。
分組結果出爐之後，詹姆斯和歐文接受了TNT主持人約翰遜的連線採訪。
當被問到為何選擇歐文時，詹姆斯這樣回答道：「我只是希望選擇剩餘球員里最好的那一個。能夠得到凱里（歐文）總是很特別的，還有凱文-勒夫，一起度過一個全明星周末，這能夠重溫過去我們一起搭檔的記憶。當時凱里還沒有被選走，他是我們聯盟里最好的控衛之一，所以這對我來說是一個很容易的選擇。」
（羅森）
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