廣州日報訊 （全媒體記者 李斌） 廣州恆大淘寶足球俱樂部昨日公佈了新賽季的套票價格，2018賽季套票價格和上賽季持平，從最低500元（學生票）到最高2500元共分六檔，發售總數量為25000張。新賽季套票在1月26日開始分3個階段向原有會員、社會球迷發售。

恆大新賽季套票持有者可觀看2018賽季所有中超主場賽事、亞冠小組賽主場賽事及足協杯主場賽事。套票價格與前三個賽季保持一致，分別是500元（學生票）、600元、1000元、1500元、2000元和2500元。據悉，這一票價制定者為恆大老闆許家印，他對套票銷售工作非常重視，要求俱樂部在球票設置上與上賽季保持一致。同時，新的套票在設計上做了改動，禮盒包裝中含有兩枚由俱樂部送出的廣州隊LOGO徽章。另外，購買套票者還能獲贈2018賽季恆大紅色球迷服1件，以響應俱樂部向廣大球迷發出「同袍一心，齊撐恆大」的倡議。

此外，恆大昨晚在迪拜國際杯首戰中以0比0戰平哥本哈根，海外三場熱身賽不勝。