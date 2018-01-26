日期:1月26日，NBA全明星兩隊陣容今天正式揭曉，其中勒布朗-詹姆斯選擇了凱文-杜蘭特和拉塞爾-威斯布魯克，杜威二少再度聯手。另外凱里-歐文也被詹姆斯選走，兩人分別半年後將在洛杉磯重逢。

今年全新的全明星模式，讓之前東西部兩隊變成了兩個隊長選擇隊友的機制。勒布朗-詹姆斯和斯蒂芬-庫里成為兩個隊長，兩人今天的選擇結果揭曉后，場上很多對位則是令人浮想聯翩。

庫里選擇了克萊-湯普森和德拉蒙德-格林兩個隊友，其中勇士「四巨頭」唯獨杜蘭特落單被詹姆斯選走。詹姆斯和杜蘭特兩位聯盟頂級鋒線組合在一起，會發生怎樣的化學反應令人很是期待。另外之前因為轉會而走的杜蘭特，和威斯布魯克的關係一直緊張，兩人繼上屆全明星之後，再度在本屆比賽中聯手，二人是否還會上演空接配合，相信球迷們一定會睜開眼睛，觀察杜威二少在場上的一舉一動。

除了杜威二少重新成為隊友之外，歐文和詹姆斯也重逢，再加上勒夫，騎士三巨頭再現重組。本屆全明星最大看點也成為，前雷霆二少和前騎士三巨頭組合，大戰勇士軍團。彷彿NBA全明星再次回溯到了2016年季後賽，雷霆和騎士相繼與勇士大戰七場，相互廝殺場面血腥。相信，本屆全明星的對抗一定會極具觀賞性。

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