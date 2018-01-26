1月25日，2017-2018賽季CBA聯賽第31輪開始。南京同曦隊在主場沒有給排名墊底的八一隊任何機會，他們全場壓制對手，最終以126：101獲得了一場意料之中的勝利，繼續為了季後賽資格而努力。目前，他們以15勝16負的戰績，暫居第11位。

實習生 齊天 揚子晚報記者 張晨瑆

本土外線全面爆發 於長春再現「三分王」風采

在本賽季CBA的全明星賽中，於長春以24分打破了三分線距離延長之後的三分大賽紀錄，榮膺新科「三分王」；本場對陣八一，於長春也被委以重任，他也在三分線外充分發揮出了自己的水準。

第一節比賽，於長春上場之後沒多久就獲得了一次外線出手機會，他冷靜命中；第二節比賽，他本場第二次三分球出手，換得了同曦隊重新領先11分；他的表演還遠沒有結束，每當八一隊開始反撲的時候，他的三分都會及時趕到。上半場，他三分球5投4中，得到12分。到了下半場，於長春的得分不停，不過他的得分方式都換做了內線，第一次是上籃得分；隨後，他踩著三分線再次出手，一個長兩分也命中。比賽最後時刻，他從底線突破後上籃命中，為本場比賽自己的表現畫上一個圓滿的句號。全場，他得到18分6個籃板3次助攻，證明了他在實戰中依然有相當不錯的能力。

於長春的三分球數據，是這場比賽全隊國內球員在三分線外的縮影。宋建驊投中了3個三分，第四節有一個24秒壓哨三分球讓全場沸騰；郭一飛以投中三分開始第四節，而他在同一個位置又中一球，幫助球隊將領先優勢首次擴大到20分以上；而老將楊力也投中了2個三分球，隊長馮欣亦有一次三分球投中。在同曦隊全場投中的14個三分球中，國內球員投中了其中的13球，本土外線「人人有籃」令人欣慰。

全隊助攻達到32次 同曦打出典型「團隊籃球」

由於八一隊沒有外援，目前又受困於傷病，所以按照同曦隊主帥梁偉的話來講：「這是一場意料中的勝利，但八一隊還是打得很拼。」在八一隊「很拼」的情況下，同曦隊依然大勝對手25分，也可以看出本場比賽同曦隊確實打出了很漂亮的比賽。一個數據足以證明這一點——同曦隊全場助攻數高達32次，遠高於八一隊的17次！

32次助攻，意味著同曦全場有一大半的得分是依靠分享球得來的，在人人可以傳球的情況下，人人也可以獲得更好的投籃機會，「吃到更多的餅」。帕戈、楊力、宋建驊、馮欣四人的助攻數分別為7次、6次、5次和4次，恰好成一個「等差數列」，這無疑是「團隊籃球」的最好體現。受益於助攻數，全隊本場6人得分上雙，除了上文提到的於長春之外，宋建驊得到19分6個籃板5次助攻，郭一飛砍下16分6個籃板，楊力12分，帕戈15分，希克森得到26分7個籃板。

贏下了這場比賽之後，同曦隊依然在積分上緊咬第10名，在本賽季前10名參加季後賽的情況下，季後賽依然有機會。上一輪比賽，廣州隊就在客場爆冷輸給了天津隊，在季後賽資格爭奪的關鍵時刻，「不犯錯」尤為重要，同曦要做的，就是在「不犯錯」的同時，等待競爭對手的犯錯。