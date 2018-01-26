[法乙]足球預測分析： 南錫vs布雷斯特

比賽時間：日期:2018年01月27日03:00

獵球者分析：

南錫

本賽季法國聯賽升降級附加賽將會增加場次，次級聯賽的第5名將先和第4名進行兩場附加賽，勝者將與第3名對陣，最終的勝利者會和上級聯賽的第18位進行最後兩場確定名額的比賽。所以理論上來講，法乙第5也有很大的機會升上法甲聯賽。

南錫在法乙賽場22輪過後，4勝9平9負，總共打入22球丟30球，積21分，排在聯賽第17位。

南錫在上輪比賽客場挑戰索肖，兩隊在該場比賽控球率相差無幾，但射門次數南錫卻是索肖的一半，而且南錫沒有太多有威脅的射門，最終以0比1在客場落敗。

算上上場比賽的失利，南錫在近4輪聯賽都未取勝，而且輸掉其中三場比賽，若球隊不能找到解決辦法，恐有降級危險。

南錫主場算不上出色，11個主場作戰3勝5平3負，打入16球丟15球，主場出現太多平局導致丟分太多。

在球員方面，前鋒哈吉總共打入9球是隊內最佳射手，此外，中場小將巴希也有4球入賬並有5個助攻，但這兩人近幾輪雙雙啞火。

在防守上，南錫的防守只能算中規中矩，迪亞恩和巴迪拉搭檔的中衛頗為穩固，而邊路的屈福偶爾還能給進攻端做出貢獻。

南錫此役主場迎戰布雷斯特，後者是法乙聯賽一支勁旅，而且進攻犀利，南錫此次主場坐鎮不知能否抵擋。

布雷斯特

布雷斯特在前22輪比賽成績是10勝6平6負，總共打入33球丟27球，積36分，排在積分榜第7位。

上場比賽布雷斯特主場迎戰朗斯，雖然布雷斯特在第12分鐘就早早取得領先，但在下半場被朗斯扳平比分，最終布雷斯特只在主場拿到一分。

實際上，布雷斯特在冬歇期的前幾場比賽表現優異，但冬歇期回來后的連續三輪聯賽布雷斯特都未取得勝利，其中出現兩場平局，對球隊成績造成較大影響。

布雷斯特目前的11個客場成績是6勝2平3負，總共打入19球丟16球，客場進攻活力十足，但防守仍需提高。

布雷斯特隊內目前沒有太多得分點，哈比卜-迪亞洛和傑西-派是球隊主要得分球員，兩人有4球進賬，近來沙博尼耶表現突出，目前有3粒進球。

布雷斯特防守算不上出色，卡斯特萊托和韋伯均因身高太高而跟不上對方進攻球員腳步，而其他幾名後防人員年紀偏大也是布雷斯特後防不太穩固的原因。

布雷斯特與南錫近6次交戰，布雷斯特2勝2平2負，此次客場走訪，面對表現不佳的南錫，布雷斯特勝算更大。

獵球者數據：

南錫

南錫近5場比賽各項賽事成績1平4負。

南錫近5場聯賽比賽盤路1贏1走3輸。

南錫近5場比賽各項賽事總共打入2球，丟7球。

布雷斯特

布雷斯特近5場聯賽比賽成績2勝2平1負。

布雷斯特近5場聯賽比賽盤路2贏3輸。

布雷斯特近5場聯賽比賽總共打入11球，丟6球。

編輯：獵球者-綠茵戰神